Перечислены самые популярные у россиян способы накопления на старость

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Экономист Василий Колташов заявил, что у россиян самым популярным видом накоплений на старость сегодня является вложение в покупку недвижимости.
«Вы покупаете однокомнатную квартиру в Москве, она приносит вам 30 тыс. рублей, что сопоставимо с хорошей пенсией. А если у кого-то ещё торговые площади на первом этаже дома, то он вообще имеет ренту весьма устойчивую», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.
Кроме того, копить сбережения. По словам экономиста, можно с помощью вложения денег в частный бизнес или ценные бумаги.
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