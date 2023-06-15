Перечислены продукты, которые подешевеют этим летом

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По словам эксперта, дешевле станут и зерновые.
«На другие категории продовольственных товаров снижения цен не ожидается. Бакалея перестала дорожать. А спрогнозировать точный рост цен на данный момент невозможно», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.
Ранее диетологи назвали наиболее полезный для здоровья и весьма доступный фрукт. Так, яблоки насыщены множеством необходимых организму элементов. Кроме того, они способны защитить от рака, улучшить метаболизм, а также укрепить память и очистить полость рта.
Бобовые, по мнению специалистов, также крайне полезны, поскольку способны продлить годы жизни из-за содержания в них большого количества полезных веществ. Как передаёт utro.ru, лучше всего употреблять фасоль, чечевицу и нут.