Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов

Фото: Радио 1
«Сегодня в Московской области второй год подряд собрали ведущих промышленников, это собственники предприятий, генеральные директора, руководители и владельцы компаний среднего и крупного бизнеса, именно промышленного производства для того, чтобы рассказать им о возможности повысить производительность и культуру труда. Есть национальный проект «Производительность труда», это внедрение на предприятия принципов бережливого производства, то, что позволяет либо затраты сократить, либо выручку увеличить. Наша задача рассказать, как это работает и привлечь подмосковный бизнес, чтобы он входил в наш национальный проект», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сегодня к участию привлечены более 200 предприятий региона, где суммарно трудоустроено больше 40 тысяч человек. Экономический эффект от работы РЦК – 4 млрд руб. на 200 компаний.
«Форум — это замечательное место встречи людей, которых объединяет одно целое, это развитие промышленности Московской области. За счет этого общего знаменателя, появляются новые знакомства, возможности расширения делового сотрудничества, дополнительная информация, которая касается и бережливого производства, и снижения затрат, и HR-менеджмента, все эти аспекты необходимы для развития предприятия, для восхождения на новую ступень», - поделился участник форума Павел Бабкин.
В среднем у участников нацпроекта «Производительность труда» на 37% снижается время протекания процессов; на 43% увеличивается выработка; на 36% снижается незавершенное производство. Также на предприятиях подготовлено 160 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут передать коллегам полученные знания в рамках внутреннего обучения.
Читайте также:
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10 процентов.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки.
Аксенов рассказал, где пройдёт Ялтинский международный экономический форум.