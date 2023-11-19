Песков охарактеризовал состояние российской экономики

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У России есть большой запас прочности и экономический потенциал. Это позволило стране выстоять под санкционным давлением и не позволить экономике развалиться.
Песков подчеркнул, что за всю историю ни одна страна мира не сталкивалась с таким внешним давлением, какое пришлось выдержать России после 2022 года. Он напомнил, что антироссийские санкции Запад применил после двух лет пандемии коронавируса, которая также нанесла сильный удар по экономике. То, что страна, благодаря верным решениям и титанической работе правительства и политического руководства, не только не развалилась, но и вывела экономику на траекторию роста, говорит об огромном внутреннем потенциале и способности выдерживать любые удары, заключил пресс-секретарь президента.
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