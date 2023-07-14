Песков рассказал о мерах по защите экономики России от агрессии Запада

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес РФ российские власти принимают меры для защиты экономики и компаний.
Песков отметил, что именно таким образом следует относиться к подобным ситуациям.
Отмечается, что российские власти определили 10 условий для выхода иностранных компаний из бизнеса России. Некоторые условия выхода были оглашены ранее.
Например, одно из таких условий — это ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива России. Также к числу условий выхода относятся: продажа активов с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости; независимая оценка рыночной стоимости активов и другие.
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Екатерина Коршунова