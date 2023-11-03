Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада

Фото: сайт Кремля
Антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению.
Несмотря на все новые пакеты санкций, вводимых против России, экономика страны не рухнула, как ожидали западные страны. Россия научилась выживать, существовать и развиваться даже в условиях непрекращающегося внешнего давления, заключил пресс-секретарь президента РФ.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
В Кремле рассказали об интенсивном графике Путина
Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
Александр Бойцов