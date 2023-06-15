Певица Цой представила на ПМЭФ изготовленные на подмосковной ферме консервы

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«Хозяйка сама выращивает овощи и фрукты на своей экологической ферме в Подмосковье, а потом готовит по любимым рецептам семьи», – рассказала РИА Новости представитель певицы.
Сейчас Цой изготавливает 11 продуктов в трёх категориях – овощная консервация, варенье и компоты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что делегация Подмосковья планирует подписать на ПМЭФе 36 соглашений на сумму свыше 150 млрд рублей, в том числе с рядом зарубежных партнёров. Это позволит создать еще более 18,5 тыс вакансий для жителей региона.