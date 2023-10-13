Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области завершили сев озимых культур. В этом году площадь их сева превысила 95 тыс га, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Под урожай будущего года озимыми зерновыми в регионе засеяли более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом – 10,5 тыс га. При этом план по севу масличных культур перевыполнен: засеяно на 3,6 тыс га больше, чем в прошлом году», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-службаКак пояснили в министерстве, озимые культуры до наступления зимы прорастают и продолжат расти весной следующего года. Уборочная кампания 2024-го начнется со сбора урожая озимых. Яровые культуры созреют позже.
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Лора Луганская