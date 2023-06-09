Почему увеличиваются вклады россиян в иностранных банках, раскрыл экономист Колташов

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
«Существует две причины по которым вклады граждан России за рубежом увеличились столь существенно. Первая причина состоит в том, что возникла особая потребность работать не через российские банки, а через банки стран нейтральных, промежуточных», - объяснил Колташов.
Граждане РФ также успешно сотрудничают с латиноамериканскими, китайскими, а также индийскими банками, где, по словам Колташова, у россиян скуплена значительная масса рупий.
«Вторая причина – немалая часть российской элиты деньги вывезла на Запад, скрываясь, как они считают, от «неправильных действий России», - заявил экономист.
Пытаясь спастись от санкций, владельцы больших капиталов поспешили конвертировать их в зарубежную валюту. В том числе к помощи иностранных банков прибегли и крупнейшие российские экспортеры.
«Не надо удивляться тому, что столь существенная масса денег находится за границей и столько активно используются иностранные банки», - в завершении отметил Колташов.
Ранее «Радио 1» сообщало, как британский журналист Мартин Вольф написал в издании Financial Times, что рост влияния союза БРИКС означает конец мирового господства коллективного Запада.