Почти половина из 30 лучших городов России для бизнеса находится в Подмосковье

Фото: Фотобанк МО
Подмосковье за 10 лет превратилось в лучший в России регион для предпринимательства. Это следует из рейтинга 30 лучших городов для бизнеса, который в шестой раз представил Forbes. Список опубликован после длительного перерыва. В последний раз он выходил в 2013 году.
Самым подходящим городом для ведения бизнеса стала Москва, на третьем месте – Санкт-Петербург. На втором оказался подмосковный Красногорск. Помимо него, в первую десятку лучших городов для предпринимательства вошло ещё пять городов Подмосковья. Это Химки, Видное, Люберцы, Мытищи и Королёв. Из 30 городов 13 – подмосковные. Их даже пришлось выделить в отдельный кластер.
Рейтинг составляли по таким показателям, как кадры, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, демография и жильё, доходы и качество жизни.
10 лет назад лучшим российским городом для ведения бизнеса был признан Калининград.
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Лора Луганская