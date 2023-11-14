Под Наро-Фоминском будут производить газ в баллонах

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье будут производить технический газ в баллонах, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Газ будут использовать на промышленных и коммерческих объектах, стройплощадках и в частных домах.
Производство в Наро-Фоминском городском округе запускает ООО «Сибирский газ». Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области. По словам инвестора, предприятие будет экологичным, без выбросов вредных веществ.
Предполагается, что проект будет реализован за пять лет. Объём инвестиций превысит 300 млн рублей. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий. А в I квартале будущего года «Сибирский газ» сможет выйти на полную мощность, увеличив объём выпускаемой продукции с 15 тыс баллонов технических газов в месяц до 30 тыс.
На предприятии уже создано около 20 рабочих мест, а в ближайшее время штат удвоится.
Компания продаёт и заправляет баллоны со всеми видами технических газов, такими как пропан, кислород, углекислота, сварочная смесь и аргон. Также она реализует газовое оборудование. Для производства используют сургутский газ.
Свою продукцию «Сибирский газ» будет поставлять строительным компаниям и коммунальным службам Москвы и области.
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Предполагается, что проект будет реализован за пять лет. Объём инвестиций превысит 300 млн рублей. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий. А в I квартале будущего года «Сибирский газ» сможет выйти на полную мощность, увеличив объём выпускаемой продукции с 15 тыс баллонов технических газов в месяц до 30 тыс.
Компания продаёт и заправляет баллоны со всеми видами технических газов, такими как пропан, кислород, углекислота, сварочная смесь и аргон. Также она реализует газовое оборудование. Для производства используют сургутский газ.
Свою продукцию «Сибирский газ» будет поставлять строительным компаниям и коммунальным службам Москвы и области.
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Лора Луганская