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Под Рузой появится импортозамещающее производство газобетонных блоков

22 сентября 2023, 17:20
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Рузском городском округе стартовало строительство производства по выпуску стройматериалов в рамках импортозамещения. Завод «М-Блок» получил в аренду участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в строительство составляют около 20 млн рублей. Продукция завода – стеновые и перегородочные блоки из газобетона, объём производства составит до 1,5 тыс кубометров в месяц. Предприятие планируют запустить в будущем году. Там создадут около 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Работы уже находятся в активной фазе. На площадке залили фундамент. Сейчас идут закладка стен и изготовление ферм для крыши.

«Новое производство завода «М-Блок» позволит заменить импортные блоки из газобетона, широко применяющиеся при строительстве многоквартирных домов», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она добавила, что несмотря на санкции, российский строительный сектор продолжает расширяться. Регион поддерживает создание новых производств.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы
22 сентября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

С начала текущего года субсидии на возмещение затрат по франшизе получили 60 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 25 миллионов рублей, а компенсации за выход на маркетплейсы получили 143 подмосковных предпринимателя, общая сумма компенсации составила 38,2 миллионов.

«Общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателям в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 миллиона рублей и это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе. Также мы продолжаем развивать сервисы для сектора МСП», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Ознакомиться с перечнем всех предоставляемых мер поддержки малому и среднему бизнесу территории Подмосковья можно на Инвестиционном портале Московской области. 

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Мишустин: Повышение МРОТ увеличит зарплаты более чем 4,5 миллиона россиян
22 сентября 2023, 17:02

Фото: сайт Кремля

В России с 1 января 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это существенно выше уровня инфляции.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновники на встрече обсуждают проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы. Уже с 1 января следующего года МРОТ будет выше 19,2 тысячи рублей. Такая индексация заметно превысит темпы инфляции, подчеркнул глава кабинета министров. Мишустин также добавил, что повышение МРОТ позволит увеличить зарплаты сразу для более чем 4,5 миллиона граждан.

Также председатель правительства России отметил, что выполнение социальных обязательств перед людьми является приоритетной задачей государства, и этому вопросу при формировании бюджета также будет уделено повышенное внимание.

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#индексация
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ЦБ Швейцарии: Украина станет причиной падения европейской экономики
22 сентября 2023, 16:37

Фото: istockphoto/:sinonimas

Конфликт на Украине уже привел к резкому росту инфляции во многих европейских странах. Его негативные последствия для экономики Старого Света уже в ближайшей перспективе, через год-два, будут в два раза сильнее.
К такому выводу пришли специалисты Национального банка Швейцарии, проанализировав результаты проведенного ими исследования. Вероятность возрастания негативного влияния военных действий на экономическое положение европейских государств также рассматривается экспертами как весьма высокая.

При исследовании принималось во внимание влияние вооруженного конфликта на Украине на экономическое положение Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. Как указано в докладе по итогам работы аналитиков, при отсутствии конфликта инфляция в этих странах по итогам 2022 года была бы ниже на 0,2-0,4%, а валовый внутренний продукт (ВВП) был бы больше на 0,1-0,8%. В частности, боевые действия на Украине серьезно ударили по экономикам Германии и Великобритании. Из-за участия в конфликте эти страны недополучили по 0,7% ВВП.

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#страны
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#инфляция
#ввп
#европа
#экономика
#украина
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Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара и евро на октябрь
Инвестор Сидоров: в октябре доллар составит 97 рублей, евро – 103 рубля
22 сентября 2023, 15:16

Фото: iStock/ipopba

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров в беседе с RT предположил, как будут меняться курсы доллара, евро и юаня в октябре.
По словам специалиста, введённые кабмином меры по стабилизации ситуации на валютном рынке не смогут в короткие сроки изменить ситуацию.

В настоящее время курс доллара составляет 96,07 рублей, евро – 102,36, а юань – 13,13 рублей. 

При этом, по прогнозам собеседника RT, в следующем месяце за доллар будут просить около 97 рублей, за евро – не более 103 рублей, а за юань – 13,5 рублей. Таким образом, начало октября не должно принести резкие скачки курса.

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#курс
#доллар
#евро
#экономика
#россия
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ОЭЗ «Кашира» обеспечит работой более 1,5 тыс жителей
22 сентября 2023, 14:59

Фото: администрация г. о. Кашира

В особой экономической зоне в Кашире получат работу более 1,5 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
ОЭЗ успешно развиваются в Подмосковье более 15 лет. Производства, расположенные на этих территориях, привлекают значительные средства российских и зарубежных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и создаются новые рабочие места. 
«В прошлом году в особой экономической зоне «Кашира» начали работать такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК». Некоторые компании уже приступили к строительству производств, переговоры с другими потенциальными инвесторами только продолжаются. Осенью начнётся строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны», – говорится в сообщении. 
ОЭЗ «Кашира» была создана постановлением правительства России 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, логистике, деревообрабатывающей и химической промышленности.
 
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#кашира
#оэз
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Минэнерго дали прогноз относительно динамики цен на топливо
Минэнерго прогнозирует скорое снижение цен на топливо
22 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/bizoo_n

В министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен на бензин и дизельное топливо как в опте, так и у независимых АЗС. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса ведомства Антон Рубцов.
На заседании в Совете Федерации РФ чиновник сообщил, что специалисты министерства уже  несколько дней наблюдают снижение цен на топливо в разных регионах страны. Аналитики полагают, что эта тенденция сохранится и в ближайшее время уменьшение стоимости бензина и дизеля станет заметнее.

Снижение цен в мелком и крупном опте даст стабилизацию и необходимую доходность и в розничном сегменте, что позволит независимым заправщикам также снизить цены, отметил Рубцов. Кроме того, недавно введенные правительством РФ ограничения на экспорт бензина и дизеля позволят пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, что также может привести к дополнительному снижению цен.

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#топливо
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#специалисты
#ограничения
#снижение
#рф
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Азаров: Затяжной военный конфликт добьет экономику Украины
22 сентября 2023, 10:58

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Такое заявление сделал экс-премьер Украины в личном телеграм-канале.

«Переход к затяжной войне добьет украинскую экономику, больше не способную существовать без западных вложений», — заявил политик.
Бывший премьер-министр добавил, что Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. По мнению Азарова, такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.

По мнению политика, уменьшение иностранных вложений плохо повлияет на финансовую систему Украины, которая сейчас искусственно поддерживается вложениями Запада. Он также отметил, что Россия в этой ситуации обладает более полным ресурсом внутри страны и может положиться на собственную базу. 

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#заявление
#экономика
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Эксперт Гусев: В России может сильно сократиться производство дизеля
Дмитрий Гусев предупредил о возможном сокращении производства дизеля
22 сентября 2023, 09:17

Фото: IStock/U. J. Alexander

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива введён бессрочно, заявили в Минэнерго. Срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка.
Заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев заявил, что ограничения уже показали свои результаты: бензин упал примерно на 10%. Однако в беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что рынок ждёт дальнейших решений по вопросу.
«Сегодня будет ещё одно совещание [вице-премьера Александа] Новака с представителями нефтяных компаний и, видимо, будет создаваться некая финансовая структура, которая будет стимулировать переработку. Потому что в том виде, в котором сейчас есть пошлина, запрещающая весь объём поставок бензина и дизеля, будет означать риск снижения нефтепереработки или производства дизеля. То есть будет производиться не товарный продукт Евро-5 и Евро-4, а печное топливо или газойль», — сказал Гусев.
По словам собеседника, ограничения экспорта нельзя рассматривать как единственную рабочую меру.
«Я думаю, что в ближайшую неделю мы получим разъяснения, какие будут стимулы для нефтяников и нефтепереработчиков, чтобы не снижать объёмы выработки. Также может быть запрет экспорта не производителями, и есть вероятность того, что увеличат объёмы реализации на бирже. И, наверное, будут каким-то образом корректироваться параметры демпфера», — добавил Гусев.  
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#бензин
#топливо
#рынок
#запрет
#ограничения
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В Минэнерго РФ назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
22 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/Jevtic

Первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале.
Сорокин назвал запрет на экспорт топлива бессрочным и добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.

В Минэнерго также выразили надежду, что на рынке в результате действия запрета возникнет избыток топлива, который повлияет на его оптовую стоимость.

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#топливо
#экспорт
#запрет
#цены
#покупки
#ограничения
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