Под Рузой появится импортозамещающее производство газобетонных блоков

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«Инвестиции в строительство составляют около 20 млн рублей. Продукция завода – стеновые и перегородочные блоки из газобетона, объём производства составит до 1,5 тыс кубометров в месяц. Предприятие планируют запустить в будущем году. Там создадут около 20 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.Работы уже находятся в активной фазе. На площадке залили фундамент. Сейчас идут закладка стен и изготовление ферм для крыши.
«Новое производство завода «М-Блок» позволит заменить импортные блоки из газобетона, широко применяющиеся при строительстве многоквартирных домов», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Она добавила, что несмотря на санкции, российский строительный сектор продолжает расширяться. Регион поддерживает создание новых производств.
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