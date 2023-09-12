Подлодка «Можайск» успешно погрузилась в Балтийское море

Подлодка «Можайск» успешно выполнила глубоководное погружение в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте «Можайск. Новая жизнь».
Ранее в акционерном обществе «Адмиралтейские верфи», входящем в «Объединённую судостроительную корпорацию, о том, что спустили на воду дизельную подлодку «Можайск».
Лодка построена для Тихоокеанского флота России. Она разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» и названа в честь подмосковного городского округа.
Автономно плавать субмарина может 45 суток, погружаться способна на 300 м. Экипаж «Можайска» составляет 52 человека.
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Лора Луганская