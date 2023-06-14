Подмосковье и Хабаровский край поделятся друг с другом опытом привлечения инвесторов

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«Мы предложим коллегам свои лучшие практики. Так, Московская область готова помочь организовать и внедрить механизм обратной связи с инвесторами и предпринимателями – ЦУР «Бизнес». Он уже позволил Подмосковью значительно повысить эффективность обратной связи с предпринимателями. Например, с начала года специалисты ЦУР «Бизнес» отработали более 4 тыс обращений предпринимателей региона», – рассказала подписавшая соглашение зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Как сообщало «Радио 1», Подмосковье планирует подписать несколько соглашений с иностранными и отечественными компаниями, в том числе и по импортозамещающим проектам.