Подмосковье планирует подписать ряд соглашений с иностранными инвесторами на ПМЭФ-2023

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Инвестиционный блок правительства Подмосковья подготовил пять соглашений с иностранными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
«На площадке ПМЭФ-2023 Московская область подпишет 5 инвестиционных соглашений с иностранными компаниями. Плановый объем инвестиций по этим проектам – порядка 5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новые инвестиционные проекты на территории Подмосковья появятся от инвесторов из Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
Сообщается, что реализация проектов будет в сферах безалкогольных напитков, кондитерских изделий, в сфере производства лекарственных препаратов, а также в химической отрасли.В ходе проведения ПМЭФ-2023, ведомство проведет рабочие встречи с инвесторами, которые посетили экономический форум по итогам роуд-шоу Московской области в Турции в 2022 году и в Индии в 2023 году.
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области надеется на успешное проведение переговоров с инвесторами и рассчитывает на реализацию новых инвестпроектов с иностранным участием в Подмосковье.
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