Подмосковье приняло участие в форуме «Сделано в России 2023»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Компании из Московской области представили свои работы в рамках международного экспортного форума «Сделано в России 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
Выставка экспортных товаров и разработок российских компаний была сделана в виде группового стенда. Всего в форуме принимают участие 7 предприятий из Подмосковья из городских округов Люберцы, Фрязино, Королёв, Сергиев Посад, Электросталь и Щелково.
Стоит отметить, что в рамках форума прошло награждение премии «Экспортер года» на котором 4 подмосковных компании получили первые места.
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«Участие в выставке на форуме «Сделано в России 2023» — это еще одна возможность продемонстрировать высокое качество произведенных в Подмосковье товаров, которые ценятся не только на внутреннем, но и на внешних рынках», - подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева