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Подмосковье развивает 34 проекта импортозамещения в пищевой промышленности

15 ноября 2023, 14:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области реализуют более 30 проектов импортозамещения в пищевой промышленности с суммарным объёмом инвестиций в 29 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Импортозамещение сегодня – одно из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов. Реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева ТАСС.
В региональном Мининвесте рассказали, что, в частности, компания «ДМД Технологии» в городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса. В Раменском появится производство молочной продукции от компании «Евромол», а на территории Егорьевска компания «Машины сладости» производит кондитерские изделия.

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#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Аналитик Раманинов заявил об укреплении курса рубля
15 ноября 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov

Аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля.
Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты. А вот сокращающийся импорт, по словам Раманинова, как раз уменьшает отток валюты.

Также имеет значение и санкционное давление на Россию, которое способствует уменьшению объёмов вывода средств заграницу.

«В итоге курс крепнет. 90 рублей — важный уровень. Грубо говоря, он заложен в бюджет. Если от него будет сильно отклоняться вниз, то власти вмешаются, сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и/или вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу», — пояснил в беседе с RT Раманинов.

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#курс
#импорт
#рубль
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«Оживление экономики»: Экономист объяснил укрепление рубля
Экономист Беляев: Рубль укрепляется из-за оживления экономики
15 ноября 2023, 11:47

Фото: iStock/Diy1

15 ноября доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Такие данные приводит Мосбиржа. В причинах укрепления российской национальной валюты «Радио 1» разбиралось с кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком Михаилом Беляевым.
«Уже несколько дней рубль укрепляется достаточно стабильно и уверенно. Это означает, что, во-первых, сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Во-вторых, судя по всему, наконец-то оживилась российская экономика, которая начала показывать признаки серьезного оживления», - объяснил Беляев.

По его словам, именно оживление российской экономики является фундаментальным курсообразующим фактором, который, предполагает экономист, уже начал работать. Таким образом, по Беляев считает, что можно ожидать укрепления рубля по отношению к доллару. Однако происходить это будет не быстро и не до фантастических отметок. 

«Будут колебания в районе 90-91 руб за доллар в течении какого-то времени. Дальнейшие показатели будут зависеть от того, как будет работать российская экономика. Курс валюты является индикатором того, в каком состоянии находится экономика страны. Стабильное и последовательное укрепление национальной валюты указывает на укрепление российской экономики», - отметил собеседник «Радио 1».

Он также пояснил, что на фундаментальной основе курс укрепляется без каких-то скачков. Таким образом, важно, чтобы курс рубля стабилизировался вокруг определенной отметки, которая сложится в результате фундаментального фактора, заключил Беляев.

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#доллар
#рубль
#экономика
#курс
#курс рубля
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В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?
Россиянам рассказали, какие категории товаров сильнее подорожают к Новому году
15 ноября 2023, 11:21

Фото: istock/Tat'yana Andreyeva

Новый год – это не только добрый праздник, но и время роста цен в магазинах. В преддверии праздников продукты и подарки дорожают буквально на глазах. Причина проста: каждый россиянин закупается к новогоднему столу и бегает в поисках презента для близких. В этом году привычный рост цен умножится на слабый рубль и инфляцию. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова выяснила, какие категории товаров подорожают сильнее, и нужно ли бежать за покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.
Согласно прогнозу Центрального Банка России, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%. Но удержать рост цен на этом уровне не получится из-за желания россиян покупать импортные товары, уверен директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Удержать даже 7,5 процента, скорее всего, не удастся, потому что у людей на руках много рублей, а они хотят покупать импортные товары, которые дорожают. Соответственно, высокий спрос на валюту приведёт к девальвации рубля, но девальвация рубля будет подстёгивать спрос на импорт, так что в этом сегменте будет инфляция и народ будет тратить деньги, понимая, что товары только дорожают. Получается замкнутый круг. И к концу года, как раз когда пойдут годовые выплаты, получится дополнительный рост инфляции», — объяснил эксперт.
Фото: istock/IL21

По оценке экономиста, цены на продовольственную корзину будут выше, чем уровень инфляции. По предварительным расчётам, стоимость товаров вырастет на 10-15%. Такие же цифры назвал и гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его оценкам, перед Новым годом, в зависимости от категории и сегмента рост цен на алкоголь составит от 10 до 20% в сравнении с ценами летом текущего года.

«В первую очередь вырастут цены на импортный алкоголь. Это касается винодельческой продукции, — тихих и игристых вин, потому что ввозные пошлины выросли летом текущего года. У импортёров были стоки или остатки готовой продукции зарубежного производства на два-три месяца, и уже сейчас в магазинах мы видим ассортиментные позиции зарубежного производства с учётом новых ввозных пошлин», — отметил специалист, подчеркнув, что отечественный алкоголь существенно не подорожает.
Фото: istock/Ekaterina Volkova

Другая ситуация складывается с рыбой, — там ожидают рост цен на российскую продукцию и снижение на импорт. Об этом рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов. А вот то, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем зависит от того, как сильно укрепится рубль. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Сложнее оценить изменение цен на мясо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Радио 1», что цены на рынке волатильные, но общие показатели выше, чем в начале 2023 года.

«До этого цены долго снижались, и после этого, на фоне колоссального роста спроса на мясо птицы и свинины, а на них приходится 85% нашего потребления мяса, цены выросли значительно. Причём, если сначала в рознице это не очень ощущалось, то сейчас цена из опта отражается и на полке. Но при этом за восемь лет, по данным Росстата, цены на свинину выросли всего лишь на 20 процентов, это существенно ниже продовольственной инфляции, которая составила 58 процентов. Птица где-то за это же время выросла процентов на 60 примерно», — заметил Юшин.
Фото: istock/JackF

Цены на товары зависят и от курса рубля, заметил экономист Алексей Зубец. Такую же картину наблюдают и простые покупатели. Так сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов привёл в пример мандарины, стоимость которых соответствует курсу валют.

«Мы видим, что поднялись цены по сравнению с прошлым годом. Самая очевидная причина – это курсовая разница. Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году – не меньше 90-100. И если мы посмотрим на курс доллара, увидим то же самое, — заметил эксперт. — Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса и не только на мандарины».
Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля
Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля
Экономисты ожидают сильный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что сегодня для этого нет предпосылок.  

«Топ-5 самых популярных товаров в интернете: цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья. Эта пятёрка на протяжении последних лет неизменна, в денежном измерении на эти товары приходится больше всего заказов онлайн. Популярностью также пользуются спорттовары, инструменты, ювелирные изделия, зоотовары, товары для детей и творчества. Мы не ожидаем роста цен ни в одной из категорий, представленных в интернете — для этого нет сейчас никаких предпосылок. Наоборот, оставшиеся до конца года месяцы — это всегда сезон высокого спроса и максимально высоких скидок на товары. Причём нас ожидают две волны дисконта: ноябрь — время распродаж и декабрь — подготовка к Новому Году», — сказали в организации.
Россиянам, которые всё же ожидают роста цен в магазинах, рекомендуют купить необходимое заранее. Это могут быть подарки и долгохранящиеся продукты, алкоголь.

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#рыба
#рубль
#алкоголь
#продукты
#мясо
#икра
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#цены
#птица
#инфляция
#новый год
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У промышленной группы «Сибантрацит» сменился владелец
15 ноября 2023, 10:47

Фото: istockphoto/Grassetto

Компания «Башкирский промышленный холдинг» купила группу «Сибантрацит». Сумма сделки не разглашается.
Как сообщается в пресс-релизе группы, «Башкирский промышленный холдинг» выступит в качестве долгосрочного стратегического инвестора, заинтересованного в качественном развитии нового актива. Отмечается, что руководство угольной компанией оставлено за прежней командой топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

Группа «Сибантрацит» создана в 2018 году. Она объединяет три добывающие предприятия — АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область, производители антрацита) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область, производит уголь марки «Т»). «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей, а также мировым лидером по поставкам высококачественного антрацита марки UHG.

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#предприятия
#производители
#компании
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Финансовый советник Родин назвал сроки снижения инфляции в России
Финансовый советник Родин: инфляция в России сильно снизится перед выборами
15 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/Mongkol Onnuan

Весной 2024 года инфляция в России начнет снижаться, поскольку пик инфляционного давления уже пройден в третьем квартале 2023 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Существенно уровень инфляции снизится в 2024 году. В преддверии выборов президента РФ, заявил управляющий активами, основатель агентства семейных финансов «Investart Advisors» Алексей Родин.
В эфире «Радио 1» финансовый советник отметил, что власти заинтересованы в снижении инфляции накануне избирательной кампании. Это нужно для того, чтобы успокоить народ.
«Мы знаем, что под Новый Год и в первые числа января все покупаю*т много подарков, и это подстёгивает инфляцию. Поэтому мы и говорим, что снижение инфляции будет, скорее всего, к весне. Думаю, что власти хотят, чтобы инфляция и ключевая ставка снизились до выборов, чтобы народ подуспокоился. Получится ли? — Не знаю, но то, что в следующем году инфляция будет значительно ниже – это так», — заметил эксперт.
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#ключевая ставка
#инфляция
#экономика
#россия
#выборы
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В России оборот внешней торговли за три квартала 2023 года уменьшился на 16%
15 ноября 2023, 04:47

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В России за три квартала 2023 года совокупный объём экспорта и импорта составил $530,2 млрд, что на 16% меньше аналогичного показателя 2022 года ($629,2 млрд). Об этом пишет RT со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Отмечается, что объём экспорта снизился с $448,9 млрд до $316,9 млрд (на 29%). При этом импорт увеличился на 18% и составил $213,3 млрд ($180,3 млрд в 2022 году).

По информации РБК, профицит торгового баланса по товарам составил $103,6 млрд.

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#импорт
#экспорт
#россия
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Курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля
14 ноября 2023, 23:51

Фото: iStock/by sonmez

На Мосбирже доллар впервые с 28 июля опустился ниже 91 рубля. По данным на 15:59 валюта торговалась на уровне 90 рублей 80 копеек за доллар, пишет НСН.
При это стоимость евро снизилась до 97,41 руб., юаня — до 12,445 руб.

По мнению экспертов, укрепление рубля связано с ростом валютной выручки. ЦБ также связывает это с указом президента об обязательной продаже валютной выручки, вступившим в силу 16 октября.

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#доллар
#евро
#валюта
#цб
#рубль
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Под Наро-Фоминском будут производить газ в баллонах
14 ноября 2023, 22:35

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье будут производить технический газ в баллонах, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Газ будут использовать на промышленных и коммерческих объектах, стройплощадках и в частных домах.
Производство в Наро-Фоминском городском округе запускает ООО «Сибирский газ». Подобрать земельный участок компании помогла Корпорация развития Московской области. По словам инвестора, предприятие будет экологичным, без выбросов вредных веществ.
 
Предполагается, что проект будет реализован за пять лет. Объём инвестиций превысит 300 млн рублей. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий. А в I квартале будущего года «Сибирский газ» сможет выйти на полную мощность, увеличив объём выпускаемой продукции с 15 тыс баллонов технических газов в месяц до 30 тыс. 
 
На предприятии уже создано около 20 рабочих мест, а в ближайшее время штат удвоится.
 
Компания продаёт и заправляет баллоны со всеми видами технических газов, такими как пропан, кислород, углекислота, сварочная смесь и аргон. Также она реализует газовое оборудование. Для производства используют сургутский газ. 
 
Свою продукцию «Сибирский газ» будет поставлять строительным компаниям и коммунальным службам Москвы и области.

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#мининвест мо
#экономика
#промышленность
#газ
#производство
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
#крмо
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В Подмосковье произвели 18% общероссийского объёма кофе без кофеина и жареного кофе
14 ноября 2023, 22:06

Фото: Istockphoto / amenic181

За девять месяцев текущего года в Московской области произвели более 11,5 тыс тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Объём производства этой продукции вырос в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
По данным министерства, в сентябре в Подмосковье выпустили более 42,7% общего объема кофе без кофеина и жареного кофе, произведённого в Центральном федерального округе и 18% от общероссийского объёма.
 
Как добавили в пресс-службе, производством кофе в регионе заняты такие предприятия, как «Московская кофейня на паяхъ», LEBO Coffee, ООО «Джаред», «Кофеско, «Кофепод», «ФРЭШ КОФЕ» и «Производственная компания Монтана кофе».

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#экономика
#минсельхозпрод мо
#кофе
#производство
#продукты
#московская область
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