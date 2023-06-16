Подмосковье, РСПП и его региональное отделение будут вместе улучшать инвестклимат региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня в регионе – более 1,3 тыс крупных и средних предприятий и свыше 430 тыс субъектов МСП. Мы всегда поддерживаем инвестпроекты, стараемся создавать комфортные условия для бизнеса в Подмосковье. Работаем с предпринимателями по теме импортозамещения. У нас на сопровождении – 151 проект, от производства двигателей до птицеводства, от фармы до электроники, – сказал Воробьёв.
«Соглашение, которое мы сегодня подписали с РСПП и с его региональным отделением, позволит реализовывать системные инвестпроекты, будет способствовать развитию социального партнёрства и повышению конкурентоспособности подмосковного бизнеса», – добавил глава региона.Сегодня в МОСПП – 150 организаций крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства региона, а вместе с ассоциированными предприятиями – порядка 1,7 тыс.
Ранее Воробьёв объявил на ПМЭФ о запуске в Подмосковье цифровых сервисов для выхода МСБ на экспорт.