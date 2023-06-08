Подмосковье сохранило лидирующие позиции по основным показателям в 2022 году

Фото: Мособлдума
«По итогам прошлого года по индексу промышленного производства и инвестициям область заняла четвёртое место, по строительству, розничной торговле и обрабатывающим производствам – второе. Также Московская область разделила первое место с Москвой в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, и первенствовала в России по числу индустриальных парков», – говорится в сообщении.
Третий год подряд Московская область держит объём инвестиций в основной капитал на уровне более 1 трлн рублей. В прошлом году он составил 1,3 трлн рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума объявила о проведении в Подмосковье электронного голосования.