Подмосковье стало лидером окружного этапа премии «Экспортёр года» в ЦФО

«Общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателям в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 миллиона рублей и это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе. Также мы продолжаем развивать сервисы для сектора МСП», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.