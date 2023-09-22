Подмосковье стало лидером окружного этапа премии «Экспортёр года» в ЦФО

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Победители в ЦФО определены решением комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра и бизнес-сообщества. Всего названы лидеры в 20 номинациях, каждый победитель номинирован на федеральный финал.
Победители федерального этапа конкурса «Экспортёр года» будут названы на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится 19-20 октября.
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