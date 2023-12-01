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Подмосковье стало лидером среди регионов по числу промышленных роботов на предприятиях

01 декабря 2023, 18:15
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Московская область возглавила рейтинг регионов России по интеграции промышленных роботов за 2022 год. В регионе – 79 компаний-интеграторов роботизированных технологий, сообщила на заседании Координационного совета по промышленности в Калининграде зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она сослалась на данные Национальной Ассоциации участников рынка робототехники.
«Для крупных предприятий роботизация бизнес-процессов – важная часть стратегии роста производительности. Часть подмосковных промышленных компаний уже активно применяет современные технологии, что помогает им налаживать серийное производство унифицированной продукции. Наиболее активно роботов внедряют в сферах пищевого производства и металлургии», – сказала зампред.
Она отметила, что государство реализует различные программы по стимулирование роботизации. Так, в рамках займа «Проекты развития» Фонда развития промышленности предпринимателям доступно льготное заёмное финансирование проекта под 3% и 5% годовых на сумму от 100 млн до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.


Среди интересных кейсов роботизации в Подмосковье – машиностроительный завод «Тонар» из Орехово-Зуевского городского округа. Компания производит прицепы и полуприцепы. Она модернизировала производство посредством внедрения роботизированных комплексов. Инновации увеличили пропускную способность производственных цехов и эффективность всего производства.

В Кашире расположен один из крупнейших роботизированных заводов по производству мясных продуктов АО «Черкизово». Благодаря роботизации, завод работает с минимальным участием сотрудников.

Производитель пластиковых изделий «Бытпласт» из Егорьевска максимально роботизировал производственные линии, чтобы выпуск продукции вёлся круглосуточно. Компания имеет современный, технологичный складской комплекс.

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#подмосковье
#московская область
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Аналитик Суверов спрогнозировал курс доллара на уровне 88-92 рубля в декабре
01 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов предположил, что доллар в декабре будет находится в диапазоне 88-92 рубля.
Он объяснил, что на курс валюты влияет и то, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.

«Перед Новым годом растёт спрос на потребительские импортные товары и туры за рубеж. В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88-92 рубля за доллар», — добавил в беседе с RT Суверов.

Поддержать отечественную валюту в декабре могут обязательная продажа экспортной валютной выручки, а также возможное повышение ключевой ставки Центробанком.

Ранее курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.

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#рф
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Курс доллара поднялся выше 90 рублей
Курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября
01 декабря 2023, 14:03

Фото: istock / Max Zolotukhin

1 декабря курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что что торги на бирже начались с отметки 89,39 рубля за доллар. Максимальная стоимость доллара за сегодняшний день достигала уровня 90,08 рублей. Минимальным уровнем стоимости американской валюты за тот же период оказался равен 89,15 рубля за единицу.

Кроме того, за первое утро замы евро прибавил 74 копейки — на момент запуска торгов валюта стоила 97,37 рубля. Максимальная стоимость евро составляла 98,27 рубля.

Последний раз доллар опускался ниже 91 рубля 14 ноября

Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#торги
#валюта
#данные
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В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы
Песков не сомневается, что США и дальше продолжат оказывать давление на Россию
01 декабря 2023, 12:49

Фото: iStock/AlexLMX

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что США не являются единственной мировой экономикой. В пример Песков привел Китай, а также добавил, что в мире наступает многообразие.

Ранее Песков сообщил, что антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению. Помощь в преодолении последствий введения антироссийских санкций оказывает параллельный импорт, отметил представитель Кремля. 

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В Подмосковье запустили новый логистический онлайн-сервис для экспортеров
01 декабря 2023, 11:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров проявился в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Компании Подмосковья с небольшими объемами экспортных поставок, смогут включать свою продукцию в состав единого контейнера и отправлять за рубеж.

«Мы знаем, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому наша задача – помочь в реализации экспортного потенциала, сделать этот путь проще. С сентября в Подмосковье тестируется новая мера поддержки - «Контейнер для малого бизнеса». Её смысл такой: если тебе надо отправить небольшую партию, допустим, конфет за рубеж, то не нужно особо тратиться на логистику – ты можешь совместно с такими же экспортерами поместить свою продукцию в один контейнер, и его отправят по назначению.<…> Теперь мы запускаем этот сервис в онлайн-формате», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что ещё до запуска в онлайн-формате меру поддержки протестировали в рамках доставки сборного экспортного груза в ОАЭ. Также идет разработка новых экспортных направлений. В числе первых добавят Китай, Ближний Восток и Африку. Подробности о поддержке и заявление можно найти на Инвестиционном портале Московской области. 

Кроме этого, в Подмосковье запущен электронный сервис, где представлена  дорожная карта для предпринимателей, разделенная на 5 этапов. Она помогает компаниям быстро находить любые меры поддержки, которые предоставляет государство.

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В России опровергли сообщения о возможной ликвидации всех ИП
Предприниматель Горячая объяснила, почему ИП в России не ликвидируют
01 декабря 2023, 10:44

Фото: IStock/mapo

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, тогда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения.
Однако предприниматель, автор просветительского проекта #Мспживи Наталья Горячая заявила, что форма индивидуального предпринимательства не исчезнет, поскольку она не относится к эксперименту и закреплена в гражданском кодексе РФ. Об этом эксперт рассказала в эфире «Радио 1».
«ИП – это организационная форма ведения бизнеса, а самозанятость – это система налогообложения, которая позволяет без регистрации в качестве ИП заниматься небольшой предпринимательской деятельностью. Самозанятость действительно закончится в 2029 году, как эксперимент. Но ИП, как правовая структура, закреплена в Гражданском кодексе», — сказала Горячая.
Предприниматель подчеркнула, что форму самозанятости могут ввести на постоянной основе после завершения эксперимента (форма будет действовать до 2028 года включительно). Однако Горячая подчеркнула, что система налогообложения имеет ряд недочётов.
«Изначально обсуждалась идея сделать самозанятость только для пассивного дохода, например, для сдачи квартиры в аренду. А в итоге сделали так. Что самозанятостью может считаться любая деятельность. Из-за этого самозанятых стало очень много. Я неоднократно получала сообщения от людей, которые, потеряв работу, приходили в службу занятости, получили предложение стать самозанятыми. Это нужно, чтобы увеличить количество самозанятых и уменьшить количество тех людей, которые остались без работы и претендуют на поддержку государства», — отметила эксперт.
По данным ФНС, в июне число самозанятых в России превысило восемь миллионов — это на 60 процентов больше, чем в начале 2023 года. Сегодня, чтобы вписываться в специальный налоговый режим, самозанятые должны зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год.

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#предприниматель
#самозанятые
#ип
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«Ведомости» узнали детали аудита «Почты России»
«Ведомости»: Убытки «Почты России» составили 24,5 миллиарда рублей
01 декабря 2023, 10:22

Фото: istockphoto/JessAerons

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». По его результатам, размер негативного влияния на результат был оценен в 24,5 миллиарда рублей.
По результатам проверки были выявлены внутренние причины убыточности группы, передают «Ведомости». Как полагают эксперты, основное влияние на негативный результат оказали управленческие решения, часть из которых оказались неэффективными. В частности, неудачно оказался организован розничный бизнес, которая привела к невыполнению плана продаж и недополучению прибыли в размере 10Ю2 миллиарда рублей.

12 миллиардов рублей из общего блока неэффективных расходов пришлась на управление имущественным блоком. Например, большая его часть не только не использовалась в течение длительного времени, но также и не была сдана в аренду.

По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 года и провести его корректировку. Результаты аудита будут более предметно обсуждены на совете директоров.

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#проверки
#бизнес
#контроль
#эксперты
#почта россии
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В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году
Экономисты ожидают волну банкротства физлиц в 2024 году
01 декабря 2023, 09:58

Фото: IStock/Chainarong Prasertthai

Объединенное кредитное бюро оценило количество потенциальных банкротов в России в 9,79 млн человек, их общая задолженность составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России  Алексей Зубец отметил, что в следующем году Россию может накрыть новая волна банкротства, и при планировании следующего года финансовые власти опираются на эти риски. Об этом экономист рассказал в эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко».
«За последнее время количество потенциальных банкротов среди физических лиц выросло, и это касается также предприятий. Такая тенденция испугала лиц, принимающих решение, потому что получить в следующем году волну банкротства – такая себе история», — отметил он.
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская также согласилась с тем, что число банкротов в следующем году вырастет. По её мнению, это связано с закредитованностью населения и отсутствием страха перед процедурой банкротства.
«Увеличение банкротных заёмщиков конечно будет. От части это связано с тем, что людям становится сложнее справляться со своими обязательствами. Но больше банкротов становится потому, что институт банкротства перестает пугать граждан. Люди понимают, что это инструмент, с помощью которого в аварийной ситуации можно найти выход, реабилитироваться и заново начать свою историю на финансовом рынке», — добавила собеседница.
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#банкротство
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#ипотека
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Экономист Зубец: Крупный бизнес начал кампанию против финансовых властей России
01 декабря 2023, 09:43

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике работу Министерства финансов и Банка России. Он отметил ошибки ведомства, которые спровоцировали кризис на внутреннем рынке топлива, а также указал на ненадёжные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, которые сформировал ЦБ.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что Сечин понимает положение экономики и пытается переложить ответственность на других участников процесса. В эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко» экономист подчеркнул, что на запланированной на 1 декабря встрече с президентом Владимиром Путиным предприниматель будет пытаться защитить свой бизнес.
«Я не исключаю, что некий реверанс в сторону крупного бизнеса, потому что крупный бизнес должен получить сигнал, что о нём заботятся, и его не собираются стричь и раздевать в интересах пополнения бюджета. Вполне возможно по итогам этой встречи будет некий выговор в сторону финансистов», — сказал Зубец.
Экономист отметил, что ситуация похожа на направленную против финансистов кампанию. По мнению эксперта, в этом есть и политический подтекст.
«Это некая кампания, направленная против финансистов, и я не знаю, связана ли она с выборами, но некий политический подтекст в этом есть. Во-первых, это игра в перекладывание ответственности: кто заплатит за разбитую посуду? А во-вторых, это и политические игры с целью понять, кто будет определять финансовую политику в нашей стране. И к сожалению, все эти игры имеют небольшое отношение к реальности нашей экономики и к реальным интересам экономического развития. Но понятно, что эти игры мешают развитию нашей страны», — заключил он.
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#бизнес
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#центробанк
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Банки оценили изменения среднего чека на поездки в такси после нового закона
01 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В ноябре средний чек на поездку в такси в России снизился по сравнению с августом. Однако он оказался заметно выше, чем в ноябре 2022 года.
Рост стоимости поездок на такси за год составил по разным оценкам от 20% до 25%. Игроки рынка связывают это в первую очередь со значительным оттоком водителей, перешедших в другие сферы, передает «РБК». Также сказалось снижение количества мигрантов в отрасли, рост расходов на автомобили и их обслуживание, а также одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.

С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему.

По словам представителей некоторых агрегаторов, на практике закон пока не заработал: не все регионы предоставили необходимые данные. Новые требования заставляют перевозчиков уходить в налоговую тень, а также отключаться от агрегатора и брать заказы «от бордюра» или через специальные чаты в мессенджерах. Это не дает возможности их отследить и гарантировать безопасность поездок.

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