Подмосковье стало вторым в России по числу плательщиков налога на профессиональный доход

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Общее число самозанятых в России по итогам июля достигло 8,06 млн человек, увеличившись с начала года на 23%. Выручка самозанятых в июле составила 108,7 млрд рублей. В общей сложности им было начислено 4,99 млрд рублей налога на профессиональный доход.
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