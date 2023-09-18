Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай 88 тыс тонн продукции агропрома

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Экспорт подмосковной продукции агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году составил около 88 тыс тонн. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он выступил на Международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Московской областью.
«Для Подмосковья Китай – главный торговый партнёр по общему объёму торговли и один из самых крупных – в сфере АПК. КНР находится на третьем месте по объёмам экспорта сельхозпродукции из региона. Так, в прошлом году Подмосковье поставило почти 88 тыс тонн такой продукции. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 19% или 300 млн долларов», – отметил Филимонов.Представители деловых кругов и предприятий Московской области и провинции Шаньдун обсудили на конференции сотрудничество в сфере организации прямой поставки товаров по железнодорожному пути из Подмосковья в Китай.
На мероприятии были подписаны меморандумы об установлении партнёрских отношений между Торгово-промышленной палатой Московской области и аналогичной структурой провинции Шаньдун. Соглашения позволят развивать ещё один канал расширения связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Китаем, наладить новые контакты и реализовывать совместные проекты.
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Лора Луганская