Подмосковье в прошлом году экспортировало в Китай 88 тыс тонн продукции агропрома

Экспорт подмосковной продукции агропромышленного комплекса в Китай в 2022 году составил около 88 тыс тонн. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он выступил на Международной конференции по образовательному, научно-техническому и торгово-экономическому обмену между провинцией Шаньдун и Московской областью.