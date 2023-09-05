Подмосковье вышло на первое место в России по экспорту мяса птицы

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Московская область занимает первое место среди регионов России по экспорту мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«За семь месяцев этого года из Подмосковья экспортировали 56,5 тыс тонн мяса птицы более чем на 140,2 млн долларов. Самый большой объём поставок осуществляется в Китай, Белоруссию и Казахстан. Эти показатели позволили занять первое место по объёмам экспорта этой продукции в стране», – привели в ведомстве слова зампреда правительства Московской области Георгий Филимонов.Он добавил, что при этом объёмы поставок продовольствия за рубеж продолжают расти. Так, 2023 году экспорт в Узбекистан увеличился на 122%, в Сербию – на 82%, в Азербайджан – на 56%.
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