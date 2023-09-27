Подмосковье вошло в число регионов с лучшей платёжной дисциплиной по микрозаймам

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«В 31 субъекте Федерации, включая Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, жители не допускают просрочек в 71% случаев. Самые слабые показатели платёжной дисциплины – в Чукотском автономном округе, где своевременно погашается только 65% займов», – говорится в исследовании.Чуть лучше с возвратом займов дела обстоят в Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае и Тамбовской области. Жители этих регионов не допускают просрочек в 67-68% случаев.
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