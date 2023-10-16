Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения

Фото: Фотобанк МО
Московская область вошла в топ-10 рейтинга регионов России по доходам населения во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое агентством РИА Новости.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва – на пятом месте. В конце рейтинга оказались Ингушетия и Тыва.
В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%.
Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации использовались данные Росстата за апрель – июнь 2023-го.
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В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%.
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Лора Луганская