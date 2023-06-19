Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения

Доля бедных за год снизилась в регионе на 0,5 процентных пункта
Московская область заняла девятое место в стране по доходам населения. Рейтинг составили специалисты РИА Новости.
Медианный доход жителя Подмосковья позволяет оплатить 2,18 набора фиксированных товаров и услуг. Это выше среднего значения по стране, которое составляет 1,76.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, показатель которого составляет 3,1. Далее идут Ненецкий автономный округ (2,78) и Москва (2,48).
За чертой бедности в Подмосковье живут 5,5% населения, в среднем по России – 9,8%.
Доля бедных за год снизилась в регионе на 0,5 процентных пункта. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по стране, составляющего 1,2 процентных пункта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата.
Медианный доход жителя Подмосковья позволяет оплатить 2,18 набора фиксированных товаров и услуг. Это выше среднего значения по стране, которое составляет 1,76.
За чертой бедности в Подмосковье живут 5,5% населения, в среднем по России – 9,8%.
Доля бедных за год снизилась в регионе на 0,5 процентных пункта. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по стране, составляющего 1,2 процентных пункта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата.
Лора Луганская