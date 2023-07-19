Подмосковье возглавило рейтинг самых инновационных регионов в АПК. 

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Московская область заняла первое место в рейтинге инновационности регионов России в сфере агропрома. Рейтинг составили аналитики проекта «Россельхозбанк в цифре» и ИЦ «Сколково», сообщили в Минсельхозпроде региона.
«Подмосковье создаёт все условия для развития сферы АПК. Активно идут модернизация и строительство производственных мощностей, привлечение инвестиций. Так, к 2024 году в области реализуют импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей. Завершение девяти таких проектов позволит организовать более 1,5 тыс рабочих мест», – рассказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.Также, по его словам, Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. При составлении рейтинга учитывали такие показатели, как объёмы инвестиций в инновации, доступность мер господдержки АПК.
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Лора Луганская