Подмосковье вышло в лидеры по росту площадей теплиц

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«Строительство крупных тепличных проектов позволило региону за девять лет увеличить объём производства овощей закрытого грунта более чем в 10 раз. В этом году в Подмосковье собрано 93,5 тыс тонн тепличных овощей. С 2014-го в регионе реализовано 12 крупных тепличных проектов общей площадью 221 га. Мы лидируем в стране по динамике роста площадей теплиц», – пояснил Филимонов.Он уточнил, что в этом году в регионе удалось собрать 53 тыс тонн огурцов, 38,7 тыс тонн томатов и 1,8 тыс тонн других овощей.
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