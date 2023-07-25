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Подмосковье вышло в лидеры по росту площадей теплиц

25 июля 2023, 20:10

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье стало лидером среди российских регионов по динамике роста площадей теплиц. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Строительство крупных тепличных проектов позволило региону за девять лет увеличить объём производства овощей закрытого грунта более чем в 10 раз. В этом году в Подмосковье собрано 93,5 тыс тонн тепличных овощей. С 2014-го в регионе реализовано 12 крупных тепличных проектов общей площадью 221 га. Мы лидируем в стране по динамике роста площадей теплиц», – пояснил Филимонов.
Он уточнил, что в этом году в регионе удалось собрать 53 тыс тонн огурцов, 38,7 тыс тонн томатов и 1,8 тыс тонн других овощей.

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#Минсельхозпрод МО
#теплицы
#овощи
#Георгий Филимонов
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Показатель безработицы в Химках снизился до нового минимума
25 июля 2023, 18:06

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках с начала года на 0,16% снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению. Этот показатель составил 0,25%. Это один из самых низких показателей в России.
«Химки в лидерах по уровню безработицы среди городских округов Подмосковья. В начале года этот показатель составлял 0,41%. За полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счёт реализации инвестпроектов создали 2,3 тыс рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск ещё 10 проектов, а это более 2 тыс рабочих мест», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.  
Жители могут подать заявку на помощь в поиске работы. Для этого нужно заполнить электронное заявление через портал «Работа в России» на сайте или на портале госуслуг. Сейчас в городском округе доступно более 2,2 тыс вакансий. 
 
Кроме того, в МФЦ принимают граждан и перерегистрируют в качестве безработный. Предприятия также регулярно проводят ярмарки вакансий. 

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#Химки
#безработица
#экономика
#занятость
#вакансии
#трудоустройство
#Дмитрий Волошин
#Московская область
#Подмосковье
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Путин заявил, что рост ВВП в этом году полностью перекроет прошлогоднее снижение
Путин: Рост ВВП России в этом году может перекрыть прошлогоднее снижение
25 июля 2023, 17:54

Фото: сайт Кремля

Темпы роста ВВП России в этом году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике.
По словам главы государства, по итогам года, ВВП может прибавить около двух процентов. При достижении соответствующего показателя, рост полностью перекроет снижение, которое было зафиксировано в прошедшем году.

Глава государства отметил, что в течение 2022 года ВВП сокращался и его уменьшение составило 2,1 процента. С января текущего года показатель стал расти и в мае российский ВВП составил 5, 4 процента. 

В рамках совещания, российский лидер также сообщил о росте доходов россиян. Путин отметил, что заработная плата увеличилась в России на 10% первые с 2018 года. 

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#Путин
#ВВП
#экономика
#Россия
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Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников
25 июля 2023, 17:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников. Об этом он говорил в рамках совещания по экономическим вопросам.
«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание», - сказал глава государства.

Он объяснил, что в противном случае, люди будут уходить из бюджетной сферы. Чтобы этого избежать необходимо индексировать их заработные платы. Президент также отметил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении.
 

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#зарплата
#Владимир Путин
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Подмосковным бизнесменам выдали более 4 млрд рублей льготный займов
25 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / undefined undefined

За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования выдал бизнесу региона более 4 млрд рублей в виде льготных займов.

«Московский областной фонд микрофинансирования был создан в 2009 году, а первый заем был выдан уже в феврале 2010 года. На сегодняшний день Фонд предоставил предпринимателям региона более 2,8 тысяч займов на общую сумму порядка 4,3 млрд рублей», — заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимальной суммой льготного кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства является 5 миллионов рублей.

На сегодняшний день подмосковные бизнесмены могут воспользоваться 7 кредитными програмамми Фонда микрофинансирования.

Узнать подробнее о каждой программе можно по ссылке. Подать заявку на льготный займ можно на сайте. 

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#Екатерина Зиновьева
#льготный займ
#кредит
#малый и средний бизнес
#предприниматель
#бизнес
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В Подмосковье реализовали 22 проекта импортозамещения из 50 запланированных на год
25 июля 2023, 15:10

Фото: Мининвест МО

В Московской области с начала года реализовали 22 проекта импортозамещения. Сумма инвестиций превышает 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Там напомнили, что перед Подмосковьем в этом году поставлена задача реализовать 50 проектов в сфере импортозамещения. Уже реализованные проекты направлены на выпуск важнейшей продукции – от промышленного оборудования до продуктов, косметики и медицинских препаратов. Они позволили создать в регионе более 1,4 тыс новых рабочих мест.

 Среди успешных проектов – открытие компанией «Меттойл» уникального производства оборудования для нефтегазодобычи в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде. Инвестиции составили 1 млрд рублей, число созданных рабочих мест – 160.

 Компания «Реклайм» запустила производство покупательских тележек. Инвестиции превысили 100 млн рублей. 

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#Мининвест МО
#импортозамещение
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с прошлой недели
25 июля 2023, 13:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 90 рублей. Это случилось в первый раз с 17 июля.
Об этом 25 июля говорят данные Московской биржи.
 
Расчетами «завтра» на 10:02 доллар подешевел на 56 копеек, до 89,95 рублей. Курс китайского юаня остался неизменным и сохранил отметку в 12,57 рубля.
 
Курс евро упал на 81 копейку, достигнув 99,69 рубля.
 
В июле курсы доллара и евро на Мосбирже добирались до годовых максимумов. В первый раз с конца марта прошлого года они превысили 93 и 102 рубля.

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#доллар
#евро
#валюта
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Эксперт по финансовой грамотности рассказала, когда можно сэкономить на кредитах
Профессор Абанкина поддержала идею рассказывать о вреде кредитов через рекламу
25 июля 2023, 13:17

Фото: IStock/everydayplus

Депутаты ЛДПР предложили напоминать россиянам об опасности кредитов. Предостережение хотят добавлять в рекламу банковских услуг, в которой предлагается взять заём.
Заслуженный профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина поддержала инициативу. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что люди обращаю внимание на рекламу и следуют ей.
«Убрать рекламу кредитов вовсе вряд ли получится, потому что это платный сегмент, он не нарушает никаких законов. Поэтому его оставляют с такой контрмерой. Я думаю, что это в любом случае шаг в сторону предупреждения об опасностях и рисках, и он позитивный», — сказала Ирина Абанкина.
При этом, подчеркнула специалист, кредиты не всегда вредят человеку. Например, с помощью этого инструмента можно немного сэкономить.
«У нас инфляция, наши официальные данные очевидно её занижают, тем более что по разным группам товаров она разная. В таких условиях выгоднее жить в кредит, поскольку там ставки зачастую могут быть ниже инфляции. В этом плане можно даже оказаться в выигрыше за счёт более раннего приобретения какого-то товара или услуги на заёмные деньги. Ведь когда появятся собственные средства, этот товар может стоить дороже. Но, конечно, чтобы сэкономить на кредитах, нужно быть финансово грамотным и искать кредиты с низкой процентной ставкой», — подчеркнула эксперт.
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#кредит
#реклама
#Ирина Абанкина
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В ЦБ России опасаются закредитованности россиян
25 июля 2023, 13:11

Фото:iStock/undefined_undefined

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов сообщил, что в Банке России обеспокоены высокими темпами роста розничного кредитования.
«Есть некоторые тенденции, которые беспокоят нас. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несёт риски закредитованности населения», — объяснил Александр Данилов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее «Скоринг бюро» сообщало, что число потребительских кредитов в России выросло в 2,2 раза

«За 5 месяцев 2023 года выдано 14,7 млн потребительских кредитов (+116,5% к 5 месяцам 2022 года) на 2,83 трлн рублей (+109,2%)», —сообщается в исследовании.
Только в мае было выдано 3,4 млн кредитов на сумму 660,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатели выросли в 3 и 3,5 раза соответственно.

Средняя сумма потребительского кредита возросла на 16,7%: она составляет 192,52 тысячи рублей.

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#кредиты
#долги
#микрозаймы
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На российскую пшеницу прогнозируется рост цен
25 июля 2023, 12:54

Фото:istockphoto/Nastco

По итогам прошлой недели биржевая стоимость пшеницы из России выросла с 230 до 240 долларов за тонну. В будущем котировки, возможно, вырастут ещё на 10-20 долларов.
Об этом пишет «Коммерсантъ». В материале говорится, что пшеница с 12,5-процентным протеином на базисе FOB может подорожать.
 
Директор «Совэкона» Андрей Сизов допускает дальнейший рост котировок до 260 долларов за тонну. В свою очередь генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко прогнозирует верхнюю планку в 250 долларов.
 
Динамика будет обуславливаться последствиями недавних атак беспилотников на порты Рени и Измаил. Повреждения получили несколько зерновых складов. Случившееся несёт угрозу поставкам продовольствия из Украины после остановки зерновой сделки.

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#пшеница
#цены
#биржа
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