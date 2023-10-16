Подмосковье заготовило 99% корма для сельскохозяйственных животных

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье заготовка кормов для сельскохозяйственных животных выполнена на 99%. об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье завершают заготовку кормов. Работы выполнены на 99,3% от плана. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 26,6 центнеров кормовых единиц», - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.Кроме этого,качественный корм в рационе у животных гораздо эффективнее раскрывает генетический потенциал. благодаря этому повышается молочная и мясная продуктивность скота, сохраняя здоровье и продуктивное долголетие питомцев.
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