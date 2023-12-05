Подмосковье заняло первое место в России по использованию «Промышленной ипотеки»

Фото: Мининвест МО
Московская область – лидер среди российских регионов по количеству и сумме заключенных договоров в рамках программы «Промышленная ипотека». С начала года заключено 59 подобных договоров, сообщили в Мининвесте региона.
Всего в регионе заключено 59 таких договоров на общую сумму 8,7 млрд рублей. В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключённых в стране договоров по промипотеке, а в денежном – около 13%.
Разработка программы поддержки «Промышленная ипотека» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Через некоторое время правительство приняло решение запустить новый механизм на федеральном уровне.
В рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа – 500 млн рублей.
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Разработка программы поддержки «Промышленная ипотека» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Через некоторое время правительство приняло решение запустить новый механизм на федеральном уровне.
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Лора Луганская