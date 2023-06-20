Подмосковье заняло первое место в России по производству мороженого

Фото: Istockphoto / agnormark
В регионе с начала года произвели 160 тысяч тонн этой продукции
Московская область является флагманом по производству мороженого. За четыре месяца 2023 года в регионе выпустили более 160 тыс тонн этого продукта, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что Подмосковье стало лидером по производству сыров в России. По теплицам регион занимает второе место в стране. Также Подмосковье лидирует по производству макарон и кисломолочных продуктов.
«Мы уверенно сохраняем первое место в стране по объемам производства мороженого. Один из крупнейших производителей продукта в регионе - компания «Чистая линия». Её продукция которой обладает высоким экспортным потенциалом и представляет Россию на мировом рынке», – отметил Филимонов.
Лора Луганская