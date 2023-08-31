Подмосковье заняло первое место в стране по экспорту кисломолочной продукции

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Московская область заняла первое место среди регионов России по объёмам экспорта кисломолочной продукции по итогам семи месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
За это время регион экспортировал почти 28 тыс тонн продукции на 37 млн долларов. При этом в текущем году на 67% увеличились поставки подмосковной кисломолочной продукции в Израиль. На 38% выросли поставки в Туркмению, на 31% – в Грузию.
Наибольший объем поставок приходится на Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
Всего по итогам прошлого года Подмосковье произвело более 376 тыс тонн кисломолочной продукции. Доля региона в общероссийском объёме – без малого 15%.
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Лора Луганская