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Подмосковье заняло первое место в стране по экспорту кисломолочной продукции

31 августа 2023, 17:25
Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Московская область заняла первое место среди регионов России по объёмам экспорта кисломолочной продукции по итогам семи месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
За это время регион экспортировал почти 28 тыс тонн продукции на 37 млн долларов. При этом в текущем году на 67% увеличились поставки подмосковной кисломолочной продукции в Израиль. На 38% выросли поставки в Туркмению, на 31% – в Грузию.

Наибольший объем поставок приходится на Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.


Всего по итогам прошлого года Подмосковье произвело более 376 тыс тонн кисломолочной продукции. Доля региона в общероссийском объёме – без малого 15%.

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#экономика
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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей
31 августа 2023, 18:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в Серебряных Прудах составил 1,1 млрд рублей. Об этом глава городского округа Олег Павлихин сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. На встрече обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капремонт социальных объектов.
«У нас Серебряные Пруды – самый южный муниципалитет. Вы там родились, управляете, вас все знают. Всегда приятно приезжать в ваш городской округ, где развито сельское хозяйство и очень добрые люди. Расскажите о переменах, которые происходят, какие проблемы беспокоят жителей, как мы вместе можем их решить», – попросил Воробьёв
Как сказал Павлихин, муниципалитет входит в число территорий, где запущена программа «Подмосковные 10 гектаров». Предпринимателям предоставлено 17 участков общей площадью 600 га, большинство уже введено в оборот. 
«В Серебряных Прудах – 10 сельхозпредприятий, 30 фермеров, 3 тыс личных подсобных хозяйств, и все работают. В позапрошлом году собрали 60 тыс тонн валовки, в прошлом году – 115 тыс тонн. Это был рекорд, рост почти в два раза. Сегодня из 36 тыс га убрали 17 тыс, уже намолотили 74 тыс тонн. Селяне используют современные технологии, минеральные удобрения. Это даёт эффект», – сказал Павлихин.
Он напомнил Воробьёву о визите губернатор на предприятие по выращиванию голубики. Оно развивается. В этом году там начали выращивать жимолость. Кроме того, по словам главы, в рабочем посёлке когда-то было большое предприятие «Рыбхоз». В прошлом году туда пришёл инвестор. 
«В этом году уже появилось 8 га «зеркала». Там выращивают русско-ленского осетра. Есть задумка получить полный цикл выращивания осетровых пород рыб. Большая надежда на «Рузком». По вашей программе инвестор получил землю. Благодаря поддержке правительства Подмосковья мы провели работу по электрификации. Сейчас начинаем вести туда линию. Инвестор заканчивает проект», – рассказал Павлихин. 
Открытие завода по выпуску готовых блюд «Рузком» запланировано на IV квартал будущего года. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Предприятие создаст 700 рабочих мест. 
 
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#экономика
#серебряные пруды
#сельское хозяйство
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#олег павлихин
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Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
31 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти России на внешние рынки. Об этом Новак сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.
Новак подчеркнул, что новые параметры будут оглашены на следующей неделе. 

Ранее вице-премьер сообщил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь. По его словам, ведется совместная работа с иностранными коллегами.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов.

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#работа
#газпром
#совещание
#рф
#нефть
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Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа
Миллер: «Газпром» уже закачал в ПХГ 88 процентов объема газа от целевого значения
31 августа 2023, 18:02

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. Об этом Миллер сообщил в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов. 

Напомним, правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ. 

Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот.

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Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

#договор
#правительство
#газпром
#фас
#расходы
#поставки
#сахалин
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Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей
Путин успокоил Силуанова по поводу расходов на строительство моста через Енисей
31 августа 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова касательно строительства моста через реку Енисей. Путин заявил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по развитию региона.
Путин подчеркнул, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири. 

Напомним, провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути. Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.

Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири. Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион.

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#совещание
#регион
#лидер
#путин
#красноярский край
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Финансист Бабин заявил об увеличении притока валюты в Россию
31 августа 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/idil toffolo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин высказал мнение о том, что текущий курс рубля к доллару и евро показывает некоторое увеличение притока валюты на внутренний рынок.
«Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объём предложения иностранной валюты. Но он всё же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Банин.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что курс рубля обусловлен внутренними экономическими причинами. Рупии, зависшие в Индии, являются вторичными моментами, которые не влияют на фундаментальные факторы.

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#курс
#курс рубля
#экономика
#валюта
#деньги
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Аналитик Юшков спрогнозировал сохранение цены на нефть Brent
31 августа 2023, 16:52

Фото: istockphoto.com/PhonlamaiPhoto

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена на нефть марки Brent сохраниться в диапазоне $80-90.
«Цены на нефть стабилизировались. Я прогнозирую цены на нефть в коридоре $80-90, внутри они будут колебаться. В целом такой диапазон устраивает страны альянса ОПЕК+. Для этого они и сокращали квоты на добычу нефти», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.

Он пояснил, что нынешний рост цен был обусловлен сокращением Саудовской Аравией добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки. Специалист отметил, что слишком высокая стоимость энергоресурса никому не нужны, поскольку это будет давить на мировой рынок.

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#нефть
#цены
#энергетика
#экономика
#прогноз
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Мособлдума расширит перечень импортозамещающих отраслей в осеннюю сессию
31 августа 2023, 14:08

Фото: Мособлдума

В начале осенней сессии Московская областная дума рассмотрит законопроект о расширении перечня импортозамещающих отраслей в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Сейчас мы уделяем особое внимание теме импортозамещения. В первую очередь это касается сферы сельского хозяйства. В нынешних условиях нам необходимо продолжать развивать собственное производство и уменьшать зависимость от импорта в сфере птицеводства. Поэтому в начале сессии мы планируем рассмотреть законопроект, который расширит перечень отраслей для импортозамещения, включив в него разведение племенной сельскохозяйственной птицы и работу инкубаторов для птицеводства», – сказал Брынцалов РИА Новости. 
Он добавил, что все полученные на встречах пожелания жителей Подмосковья лягут в основу бюджета региона на 2024 год. 

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#подмосковье
#московская область
#мособлдума
#импортозамещение
#экономика
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ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов
В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года
31 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Dmitrii Anikin

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что аналитики ВТБ считают, что РФ будет длительное время жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых. Об этом Пьянов сообщил журналистам.
По словам Пьянова, снижение ключевой ставки раньше середины следующего года не ожидается. Он отметил, что период жизни со ставкой в размере 12% сравним с 2015 годом.

Пьянов подчеркнул, что экономические агенты в РФ, в том числе в сфере ценообразования, предполагают, что ключевая ставка в 12% долго не продержится. 

Ранее сообщалось, что в свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.

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#ключевая ставка
#снижение
#рф
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«Ведомости» оценили, во сколько России обойдется повышение ключевой ставки
Государство и бизнес заплатят миллиарды рублей из-за повышения ключевой ставки
31 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/Baris-Ozer

В свете повышения ключевой ставки до 12% дополнительные издержки, связанные с обслуживанием кредитов и облигаций, для бизнеса и государства будут варьироваться в среднем от 100 до 150 миллиардов рублей ежемесячно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
«Повышение ключевой ставки до 12% приведет к дополнительным расходам на обслуживание долга (включая кредиты и облигации) в размере 100–150 млрд рублей в месяц в среднем. Существенная доля этой суммы, оцениваемая в 80–100 млрд рублей, будет приходиться на корпоративные займы с плавающей процентной ставкой», - уточняет издание.
По мнению директора группы суверенных рейтингов в АКРА Дмитрия Куликова, увеличение расходов как у государства, так и у нефинансовых компаний будет связано, в первую очередь, с возрастанием выплат по займам с переменной процентной ставкой.

Повышение издержек также произойдет из-за рефинансирования долгов, которые пришли к сроку погашения. В будущем показатели расходов могут продолжить расти, поскольку часть долгов, требующих быстрого погашения, может быть рефинансирована под новые, более долгосрочные ставки.

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