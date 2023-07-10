Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах

Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах

10 июля 2023, 12:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
«Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из Правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге – на международной промышленной выставке «Иннопром». Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге. Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Он добавил, что промышленность всегда играла для Подмосковья ключевую роль.
«В этой отрасли заняты более 480 тыс человек. Ежегодно мы прибавляем по 10-12% в индексе промышленного производства. По данным Росстата, за январь-май 2023 года у нас +11,6%», – уточнил Воробьёв.
Первое место в рейтинге заняла Москва, тройку сильнейших дополнила Республика Башкортостан.

Рейтинг формируют, оценивая ряд показателей. Среди них – темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также адресная и эффективная поддержка региональных властей.

Читайте также:

В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»

В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса

Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака





#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#экономика
#рейтинг
#Минпромторг МО
Читайте нас в
Депутат Бессараб оценила возможность увеличения МРОТ в два раза к 2030 году
10 июля 2023, 12:45

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минтруд России планирует увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в два раза по сравнению с 2023 годом. Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с «Радио 1» на самом ли деле получится увеличить МРОТ в несколько раз к 2030 году.
Бессараб отметила, что МРОТ достаточно долгое время был на уровне величины прожиточного минимума. 

«Сейчас МРОТ наконец-то смог оторваться от прожиточного минимума, что дает определенную уверенность в том, что к 2030 году действительно он может вырасти в 2 раза», — сообщила депутат.

Она также напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина с января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5%. Это то существенное повышение, которое должно подтолкнуть покупательскую способность и изменить ситуацию по доходам населения. 

«Невозможно поднять базовую тарифную ставку не изменив при этом всю систему оплаты труда, поэтому это коснется более чем 5 миллионов россиян», — заявила Бессараб.

Депутат также выразила уверенность в том, что по 2030 году это действительно объективно выполнимые планы.

Бессараб считает, что к 2030 году вопрос по увеличению МРОТ будет решен. 

«В любом случае у нас ВВП продолжает расти и меняться. Развитие экономики дает уверенность в том, что все средства будут найдены», — отметила депутат.

Бессараб добавила, что заявление президента по поводу повышения МРОТ впервые было сделано в период оглашения послания Федеральному собранию РФ. 

«Каждая строка в послании в обязательном порядке просчитывается финансовым блоком правительства, поэтому конечно средства на это найдутся», — сказала Светлана Бессараб.

Читайте также:

В РФ могут увеличить МРОТ с 1 января 2024 года

Депутат Бессараб опровергла новость о том, что россияне стали рекордно много работать

Путин заявил об индексации МРОТ

#МРОТ
#экономика
#увеличение
#Минтруд
Читайте нас в
В Коломне наладили производство растительных масел по старинной технологии
10 июля 2023, 10:53

Фото: Минсельхозпрод МО

Расположенное в Коломне предприятие Sova oil наладило изготовление сыродавленных масел из орехов и семян на дубовом прессе. В год компания выпускает около 6 тыс бутылок масла, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Масла изготавливаются методом холодного отжима без температурного воздействия и соприкосновения с металлом. Семена или орехи укладывают в льняной мешок и помещают под дубовый пресс. Технология без химического и термического воздействия позволяет сохранить все полезные свойства продукта и сделать его стопроцентно натуральным. Процесс изготовления достаточно затратен: из килограмма льняных семян получается 120-150 г масла», – говорится в сообщении. 
В линейке продуктов – масла штирийской тыквы, арахиса, льна, чёрного тмина, грецкого ореха, кунжута, конопли, фундука и абрикосовой косточки.
Такие масла добавляют блюдам необычный аромат и яркий вкус, оказывают профилактическое действие на организм. 
 
В планах предприятия – удвоить объёмы выпуска продукции и запустить производство новых продуктов: липовой матчи и ореховой муки.
 
Для тех, кто интересуется изготовлением сыродавленных масел, предприятие проводит «Соватуры» – экскурсии на производство.
 
Читайте также: 

В Луховицах запустили производство варенья из огурцов по рецепту времён Ивана Грозного

Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах

В Подмосковье с начала года получено более 260 тысяч тонн молока





 

#Минсельхозпрод МО
#Коломна
#масло
#рецепты
#Московская область
#Подмосковье
Читайте нас в
Страны начали репатриировать золото из-за санкций против России
10 июля 2023, 10:21

Фото:istockphoto/Rost-9D

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ.
Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.

Замораживание Западом половины золотовалютных резервов РФ в $640 млрд в 2022 году в ответ на начало СВО создало прецедент. Это вызвало беспокойство центральных банков. 

«Мы хранили золото в Лондоне, но теперь вернули его в свою страну, чтобы держать его активом-убежищем и обезопасить его», — сообщили в одном из центральных банков.

Читайте также:

Мишустин раскрыл причину грядущего мирового продовольственного кризиса

В Узбекистане двое мужчин погибли, пытаясь похитить золото

Верховный суд Нидерландов обязал передать Украине скифское золото
#золото
#банк
#санкции
Читайте нас в
Глава YLB Рамос заявил, что Боливия и Россия ищут возможности расширить соглашение по литию
10 июля 2023, 09:01

istockphoto/jroballo

Боливия и Россия ищут возможность расширить соглашение по литию, в которое может быть включено производство побочных минералов и металлов.
Об этом рассказал президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос, пишет РИА Новости.
 
«Мы хотим охватить большую часть производственной цепочки. Мы знаем, что солончаки — это не только литий, там есть магний, натрий, калий, разные элементы, которые можно использовать в промышленности», —рассказал Карлос Рамос.
В данный момент основное внимание приковано к литию, так как его добавленная стоимость самая высокая. Но существуют и другие предложения, поэтому можно улучшить процесс производства, добывая другие полезные ископаемые с коммерческой точки зрения.

Читайте также:

«Росатом» будет добывать литий в Боливии

Испания назвала Россию главным поставщиком газа в июне

Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции
#Боливия
#Россия
#литий
Читайте нас в
В России вдвое повысят МРОТ
10 июля 2023, 04:49

Фото: iStock/Fascinadora

В России к 2030 году в соответствии с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ планируется увеличить вдвое минимальную зарплату в номинальном выражении. Об этом пишут «Известия».
«Минтруд РФ по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в публикации.

Путин в ходе Петербургского экономического форума заявлял, что с 1 января 2024 года уровень МРОТ необходимо повысить на 18,5%.

Читайте также:

Голикова: Повышение МРОТ повлияет на доходы бюджета;

Мишустин рассказал о росте реальных зарплат в 2023 году;

«Ъ»: Средняя зарплата курьеров достигла 55 тысяч рублей в месяц.

#Россия
#МРОТ
#россияне
Читайте нас в
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии
09 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/rarrarorro

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, так как в стране сохраняется высокая инфляция. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся», — сказала Йеллен.

Как считает глава американского Министерства финансов, замедление роста экономики США — «уместно и нормально».

Также Йеллен выразила надежду на то, что уровень инфляции в стране снизится.

Читайте также:

Издание The New York Post раскритиковало министра финансов США Йеллен за поведение в Китае

Экс-советник Пентагона Макгрегор считает, что США разрушили Украину вместо РФ

В США намерены допросить Секретную службу о найденном в Белом доме кокаине

#США
#экономика
#инфляция
Читайте нас в
Испания назвала Россию главным поставщиком газа в июне
09 июля 2023, 14:56

Фото: istockphoto/tupungato

Энергетическая компания Enagas назвала Россию первым поставщиком газа в Испанию за июнь 2023 года.
За первый месяц лета Испания закупила у Росии сжиженный природный газ в эквиваленте 7 673 ГВт·ч. На российское топливо пришлось 26,8% от общего объема газа, который приобрела Испания.
 
С начала 2023 года у России испанское королевство закупило 41 145 ГВт·ч.
 
Отмечается, что объёмы экспорта российского газа в Испанию увеличились в 2022 году на 45%. Тогда Россия занимала 4 место по экспорту газа в страну. 

Читайте также:

Испания отказала молодежной сборной РФ по борьбе в визах для участия в чемпионате Европы

Испания передаст Украине полевой госпиталь, бронетранспортеры и танки Leopard

В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес
 
#Испания
#газ
#поставки газа
Читайте нас в
Австрийский концерн OMV будет закупать газ у России, несмотря на санкции
09 июля 2023, 10:05

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Австрийский концерн OMV продолжит закупки газа у «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.
Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн в интервью Financial Times.
 
«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от «Газпрома», —отметил руководитель нефтегазового австрийского концерна.
По словам Штерна, OMV имеет право закупать топливо из любого источника, пока он юридически приемлем, а из-за устранения одного из них вырастут цены.
 
В данный момент продолжается работа над диверсификацией поставок газа, к примеру, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

Читайте также:

ФАС предложила увеличить тарифы на газ

В России увеличат штраф за недопуск газовщиков в квартиру до 10 тысяч рублей

Цены на российский газ для Белоруссии будут самыми низкими до 2031 года

 
#газ
#цены
#санкции
Читайте нас в
Минпромторг будет выдавать генеральные лицензии на экспорт драгметаллов
08 июля 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Правительство России обязало Минпромторг выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, чистого золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что экспорт платины из России в Китай вырос в 279 раз (с 5,99 кг до 1,67 т) в январе-феврале 2023 года. Также наблюдается резкое увеличение поставок палладия в Китай – с 0,32 т до 2,72 т.

Читайте также:

Из России стали чаще незаконно вывозить валюту

Эксперты спрогнозировали, когда стабилизируется курс доллара и евро

Экономист Бархота посчитал нерентабельной идею отмены комиссии за переводы для физлиц

#Минпромторг
#драгметаллы
#экспорт
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников