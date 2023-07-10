Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область поднялась на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Итоги рейтинга представили на Международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Он добавил, что промышленность всегда играла для Подмосковья ключевую роль.
Рейтинг формируют, оценивая ряд показателей. Среди них – темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также адресная и эффективная поддержка региональных властей.
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«Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из Правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге – на международной промышленной выставке «Иннопром». Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге. Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
«В этой отрасли заняты более 480 тыс человек. Ежегодно мы прибавляем по 10-12% в индексе промышленного производства. По данным Росстата, за январь-май 2023 года у нас +11,6%», – уточнил Воробьёв.Первое место в рейтинге заняла Москва, тройку сильнейших дополнила Республика Башкортостан.
Рейтинг формируют, оценивая ряд показателей. Среди них – темпы роста инвестиций, промышленный потенциал, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также адресная и эффективная поддержка региональных властей.
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Лора Луганская