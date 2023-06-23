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Подмосковная компания будет поставлять плодоовощные консервы в ОАЭ и Таиланд

23 июня 2023, 18:18

Фото: Мининвест МО

Компания из Долгопрудного «Смарт» подписала два экспортных контракта
Подмосковная компания будет экспортировать консервированную плодоовощную продукцию в Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. Два экспортных контракта подписала компания из Долгопрудного ООО «Смарт», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Сумма соглашений составила 250 тыс долларов. Контракты удалось заключить благодаря тому, что компания при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона стала участником международной выставки пищевой промышленности Gulfood 2023 в Дубае», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На выставке Gulfood 2023 фонд установил собственный рекорд, представив на стенде 20 компаний из Подмосковья. Среди них были производители продукции из мяса, рыбы, пищевых добавок, сладостей и консервов. Это самое большое за всю историю фонда число экспонентов в рамках одного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился создать сервисы для выхода предприятий МСБ на экспорт.


#Екатерина Зиновьева
#Мининвест МО
#экспорт
#консервы
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Врач Киселевич перечислила витамины для женского здоровья
05 июля 2023, 11:10

istockphoto/Galina Zhigalova

По словам врача Наталии Киселевич, в капусте и редисе содержатся витамины, которые защищают грудь и матку от опухолей.
Наталия Киселевич рассказала «Ленте.ру», что рацион питания женщин обычно не сбалансирован. Дефицит микроэлементов и витаминов отражается на здоровье. У женщин отмечаются проблемная кожа, ногти, болезни костей, нарушения менструального цикла, депрессии.
 
Женщины репродуктивного возраста - в зоне повышенного риска из-за ежемесячных кровопотерь во время менструаций. Дефицит железа приводит к нарушениям менструального цикла и бесплодию, а во время беременности есть риск преждевременных родов, низкого веса младенца и кровопотери.
 
Дефицит фолиевой кислоты (витамин В9) отражается на коже, волосах, ногтях, слизистых оболочках ЖКТ.
 
Витамины А, С, Е и группы B сказываются на состоянии кожи и волос, репродуктивной системе женщины. Витамины А и С помогают укрепить иммунную систему. Они работают как антиоксидант и нейтрализуют свободные радикалы.
 
Также Наталия Киселевич рекомендует обратить внимание на индол-3-карбинол, содержащийся в капусте, редисе и других крестоцветных овощах. Он помогает регулировать уровень эстрогенов, снижает риск развития образований в молочных железах и матке.

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#здоровье
#женское здоровье
#витамины
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Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали угнанный автомобиль
05 июля 2023, 11:06

Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области по плану «Перехват» задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе. 

Сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение машины и провели задержание водителя. По данным произошедшего в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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#Росгвардия
#преступленние
#угон машины
#автомобиль
#Ленинский округ
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Глава Минобороны Резников рассказал, чем примечательны российские системы радиоэлектронной борьбы
05 июля 2023, 10:54

iStock/Dmytro Sheremeta

По словам Алексея Резникова, РЭБ могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Financial Times сообщает, что глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
 
Также издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона, писало, что ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры.
 
По словам специалиста, проблемы связаны с тем, что у России есть мощные средства для подавления сигнала системы наведения GPS украинских авиабомб западного производства, даже таких как JDAM. Таким образом, он не могут достигать своих назначенных целей.

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#СВО
#ВСУ
#Украина
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Российские ученые сделают умные гаджеты на основе ткани
05 июля 2023, 10:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Специалисты из РГУ им. А. Н. Косыгина разработали инновационную технологию для создания умных электронных устройств на тканевой основе
Ученые из Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина создали инновационную технологию, с помощью которой токопроводящие покрытия можно наносить на текстильные материалы. Об этом сообщают «Известия».

Инновационная технология может стать основой для создания умных электронных устройств, которые встроены в одежду, обувь или аксессуары на тканевой основе. Главное отличие отечественной разработки от зарубежных аналогов — внутри ткани не требуется прокладка проводов.

Основу покрытия составляют углеродные нанотрубки, придающие покрытию свойства прочности и электропроводности. Высокая электропроводность поможет полученным покрытиям быть востребованными в различных сферах. 

«В итоге можно создать микрокомпьютеры на текстильной основе», — сообщил автор разработки, преподаватель кафедры «Технология художественной обработки материалов» Института мехатроники и робототехники РГУ Марк Федоров.

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#ученые
#технология
#гаджеты
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В Крыму задержан мужчина, который пытался подорвать газопровод
05 июля 2023, 10:41

iStock/BrianAJackson

Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма.
Baza пишет, что мужчина уже дал признательные показания. Взрыв на газопроводе случился ночью 23 июня в посёлке Кореиз на южном берегу Крыма. После взрыва вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

К 4 июля сотрудникам ФСБ удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец украинского Павлодара Сергей Ержов. Он получил российское гражданство и зарегистрирован в Ялте.
 
Ержов признался в подрыве газопровода. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Крым
#газопровод
#задержание
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«Умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств
05 июля 2023, 10:36

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря этим помощникам получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.


За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.

Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ГУСТ
#умные автомобили
#содержание территоий
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На Байкале во время шторма пропал байдарочник
05 июля 2023, 10:33

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Спасатели ведут поиски 50-летнего байдарочника, который попал в шторм на севере Байкала.
На Байкале ведутся поиски 50-летнего байдарочника. Его товарищ на резиновой лодке, который тоже попал в шторм, уже найден.
 
ЧП в акватории Байкала случилось вечером 4 июля. Двое мужчин попали в шторм в устье Верхней Ангары.

Один из туристов, который был на резиновой лодке, связался с экстренными службами. Его обнаружили через 1,5 часа поисков в 2 км от берега в районе губы Дагары. 54-летнего мужчину подняли на борт спасательного катера.

Babr Mash пишет, что ещё одного пропавшего 50-летнего байдарочника ищут. Поиск был приостановлен на ночь, но в данный момент его продолжили.

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#Байкал
#шторм
#байдарочник
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Лидеры европейских стран провели консультации с Зеленским по ситуации на ЗАЭС
05 июля 2023, 10:28

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС.
Оценивая обстановку на Запорожской АЭС, Карчаа заявил, что ночь прошла спокойно, однако, расслабляться не стоит. Об этом пишет агентство ТАСС. 

Он сообщил, что лидеры европейский стран проводили ночью переговоры с украинским лидером. Главы государств убеждали Зеленского в том, что допустить подрыва на станции нельзя. Карчаа предположил, что напряженная обстановка на ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. 

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#ЗАЭС
#Украина
#Зеленский
#переговоры
#саммит
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В России появится аналог магазинов Zara Home и H&M Home
05 июля 2023, 10:23

istockphoto/Tohid Hashemkhani

Сеть магазинов домашнего текстиля и декора Redecoro откроется в России осенью и заменит Zara Home и H&M Home.
Осенью в России планируют открыть сеть магазинов товаров для дома Redecoro. Там будут представлены вещи, аналогичные продукции Zara Home и H&M Home, пишет ТАСС, ссылаясь на управляющего партнера бренда Анастасию Кондакову.
 
До конца нынешнего года в Москве откроют 2 офлайн и онлайн-магазин. Первый появится осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие годы в планах открыть около 50 магазинов по всей России и СНГ.

В магазинах будет представлена линейки домашнего текстиля, посуды, декоративных изделий, аксессуаров для кухни и ванных комнат. Товары будут в скандинавской стилистике. Бренд будет рассчитан на покупателя со средним доходом.
 
Продукцию производят на фабриках в России, Турции, Индии и Китае — на многих из которых изготавливаются вещи для Zara Home и H&M Home, которые покинули Россию после начала СВО.

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#магазин
#интерьер
#Zara
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