Подмосковная компания будет поставлять плодоовощные консервы в ОАЭ и Таиланд

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«Сумма соглашений составила 250 тыс долларов. Контракты удалось заключить благодаря тому, что компания при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона стала участником международной выставки пищевой промышленности Gulfood 2023 в Дубае», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился создать сервисы для выхода предприятий МСБ на экспорт.