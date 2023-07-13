Подмосковная компания экспортирует во Вьетнам косметику на 53 тыс долларов

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Компания «ТВИНС Тэк» из Ленинского городского округа подписала экспортный контракт с партнерами из Вьетнама на поставку косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Помогая компаниям, желающим участвовать в международных выставках, фонд берёт на себя организационные вопросы и финансирует расходы экспонентов полностью или частично.
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