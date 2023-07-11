Подмосковная компания планирует поставлять детские площадки на Ближний Восток

Фото: Мининвест МО
Компания «Лебер», которая производит и устанавливает детские площадки, расширит производство в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
После сокращения доли западной продукции на российских рынках компания не только укрепила позиции в стране, но и наладила регулярный экспорт в Казахстан и Армению. В ближайших планах – поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
На рынке парковой мебели и детских площадок компания действует с 2010 года. Сначала она занималась торговлей, но потом начала самостоятельно разрабатывать дизайн и размещать заказы. Через пять лет было организовано собственное производство.
Сейчас на предприятии «Лебер» в Мытищах работают 130 человек. В месяц на нём изготавливают 700 единиц игрового оборудования, а после расширения производства планируют увеличить объём выпускаемой продукции в четыре раза.
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«Объём инвестиций в расширение производства «Лебер» – более 500 млн рублей. На предприятии создадут около 250 рабочих мест. Компания активно участвовала в губернаторской программе благоустройства дворов, поэтому детские площадки «Лебер» есть почти во всех муниципалитетах Подмосковья», – отметила министр.
Сейчас на предприятии «Лебер» в Мытищах работают 130 человек. В месяц на нём изготавливают 700 единиц игрового оборудования, а после расширения производства планируют увеличить объём выпускаемой продукции в четыре раза.
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Лора Луганская