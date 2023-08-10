Подмосковная компания получила промышленную ипотеку на запуск текстильного производства

Ключевая ставка в этом году может вырасти до 10%. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц. Для сбережения накоплений он рекомендовал россиянам купить металлы и взять ипотеку до конца этого года.