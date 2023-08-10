Подмосковная компания получила промышленную ипотеку на запуск текстильного производства

Фото: Istockphoto / Eugene487
Компания «ТИМУР И КО» откроет производство текстильной продукции в городском округе Подольск. Для этого она приобрела помещение за счёт госпрограммы «Промышленная ипотека», сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Льготный кредит был получен в «Сбере». Его сумма составила 35 млн рублей. С помощью кредита инвестор выкупил объект площадью 1 тыс кв м, где вскоре запустит производство головных уборов, шарфов, перчаток и варежек.
Запуск программы льготных кредитов для бизнеса на приобретение готовых производственных помещений «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. После представления программы правительству России было решено запустить её на федеральном уровне.
Сегодня в рамках «Промышленной ипотеки» предпринимателям доступен кредит по ставке до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа на эти цели – 500 млн рублей.
Читайте также:
Промпроизводство в Подмосковье в первом полугодии выросло почти на 14%
Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%
Предпринимателям Подмосковья помогут запуститься на крупнейших маркетплейсах
Запуск программы льготных кредитов для бизнеса на приобретение готовых производственных помещений «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. После представления программы правительству России было решено запустить её на федеральном уровне.
Читайте также:
Промпроизводство в Подмосковье в первом полугодии выросло почти на 14%
Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%
Предпринимателям Подмосковья помогут запуститься на крупнейших маркетплейсах
Лора Луганская