Подмосковная компания поставила в Объединённые Арабские Эмираты 2,5 тонны продукции

Фото: Мининвест МО
Подмосковный производитель продовольствия впервые представил продукцию на полках супермаркета Neighbours market в Дубае. Всего резидент индустриального парка «Лыткарино», компания ООО «Европродукт», отгрузил 2,5 тонны продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Потребители из ОАЭ активно знакомятся с продукцией компании, выпускаемой под брендом Tamaki. На полках супермаркета можно найти заправку для салата, майонез «Японский», а также пять видов соуса: «Луковый», «Сладкий чили для курицы», «Халапеньо», «Чёрный перец» и «Чёрный чеснок».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запущен новый экспортный онлайн-сервис, который поможет решить логистические задачи компаниям-экспортёрам. Теперь они могут оставить заявку на Инвестпортале Подмосковья на включение своей продукции в состав единого контейнера.
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«Компания стала одним из пяти подмосковных производств, успешно зашедших в эмиратские торговые сети при поддержке властей Подмосковья. Сборный контейнер с грузом региональных производителей продуктов отправился в Дубай. Этому предшествовало достижение договорённостей с арабскими сетевыми ритейлерами о размещении на их полках продукции наших компаний», – рассказали в министерстве.
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Лора Луганская