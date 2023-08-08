Подмосковная компания Viola вышла на вьетнамские рынки

Фото: Мининвест МО
Компания Viola, расположенная в деревне Ершово Одинцовского городского округа, расширила экспортные рынки и нарастила объёмы производства. Об этом сообщили в пресс-служба подмосковного Мининвеста по итогам работы предприятия в первом полугодии 2023 года.
Завод выпускает молочную продукцию – сыры, масло, молоко, йогурты, сливки и многое другое. Компания активно ведёт внешнеэкономическую деятельность. Продукция под маркой Viola давно известна и странах СНГ и ближнего зарубежья. В этом году предприятие объявило о старте поставок во Вьетнам.
Компания работает в регионе с 2009 года, активно развивая предприятие. В первом полугодии она показала рекордные объёмы производства. В январе-июне 2023 года они выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
Суммарный объем продаж продукции завода за первое полугодие составил 6,5 тыс тонн.
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Компания работает в регионе с 2009 года, активно развивая предприятие. В первом полугодии она показала рекордные объёмы производства. В январе-июне 2023 года они выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.
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Лора Луганская