Подмосковная кондитерская компания расширит производство на 40 тыс кв м

Фото: Минсельхозпрод МО
Компания «Деловое партнёрство» расширяет производство в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. Предприятие производит кондитерскую продукцию, снеки, орехи, сухофрукты и топпинги для молочной промышленности.
Компания начала строить новый производственный корпуса площадью около 40 тыс кв м. Новый корпус позволит нарастить объемы в 2,5 раза и производить свыше 50 тыс тонн продукции в год. Объём инвестиций составит 5,5 млрд рублей. На предприятии планируют создать 70 рабочих мест.
Сейчас завершены проектные работы, получено разрешение, начато строительство. Первый этап работ предполагается завершить в конце следующего года, второй – к началу 2027-го.
Компания производит драже в глазури, фруктовые батончики в шоколаде, шоколадные конфеты, занимается обработкой и упаковкой орехов и сухофруктов. Предприятие выпускает кондитерскую продукцию по специально разработанным рецептурам под собственными торговыми марками BIENNALE и Gloriss by BIENNALE, которые реализуются во всех крупных торговых сетях.
Продукция BIENNALE экспортируется в страны СНГ, Объединённые Арабские Эмираты и Китай.
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Сейчас завершены проектные работы, получено разрешение, начато строительство. Первый этап работ предполагается завершить в конце следующего года, второй – к началу 2027-го.
Продукция BIENNALE экспортируется в страны СНГ, Объединённые Арабские Эмираты и Китай.
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Лора Луганская