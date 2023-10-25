Подмосковные экспортёры заключили контракты на 2 млрд рублей

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
С начала года при поддержке Подмосковья объем экспорта субъектов МСП Московской области составил 1,94 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
«В число компаний, заключивших экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД) вошли более 90 компаний, представляющих малый и средний бизнес», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Стоит отметить, что у компании «АНТРАКС» из Фрязино, которая заключила экспортный контракт, контрагенты из Перу закупили индикаторы короткого замыкания.
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Мира Полтева