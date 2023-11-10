Подмосковные инвесторы вложат 24 млрд рублей в импортозамещение в АПК

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Инвесторы Подмосковья вложат около 24 млрд рублей в проекты импортозамещения в сельском хозяйстве. Такие данные привела зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас в Московской области реализуется пять импортозамещающих инвестпроектов в сельском хозяйстве. Суммарный объём инвестиций по этим проектам оценивают в 23,9 млрд рублей. На предприятиях создадут более 1 тыс рабочих мест», – отметила Зиновьева.В качестве примера в министерстве привели проект «Птицефабрики ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» из Наро-Фоминска. Там планируют создать новый племенной репродуктор бройлерных кур. Инвестиции превысят 4 млрд рублей.
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Лора Луганская