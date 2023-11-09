Подмосковные предприниматели обсудят на бизнес-форуме трансформацию экономики

Фото: Мининвест МО
В девяти подмосковных городах с 10 ноября по 15 декабря будет проходить межотраслевой межмуниципальный бизнес-форум «Путеводитель по бизнесу Московской области». Главная тема – «Экономика Московской области: трансформация и реализация новых возможностей с МПС». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться необходимо на сайте.
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