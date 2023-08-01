Подмосковные предприниматели оценят уровень коррупции в регионе

Представители предпринимательского сообщества Подмосковья могут стать участниками исследования «Оценка уровня коррупции в регионе». Оно проводится по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, рассказали в его пресс-службе.





Опрос будет проводиться до 13 августа по ссылке. Исследование анонимное. Оно займет не более трёх минут.



Исследования настроений бизнес-сообщества региона – одна из главных задач уполномоченного. Результаты исследований уровня коррупции отслеживаются в динамике. Так, результаты опроса в прошлом году показали рост доверия предпринимателей к деятельности контрольно-надзорных органов и органам местного самоуправления по сравнению с 2021 годом.



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