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Подмосковные предприниматели оценят уровень коррупции в регионе

01 августа 2023, 21:01

Фото: пресс-служба Владимира Головнёва

Представители предпринимательского сообщества Подмосковья могут стать участниками исследования «Оценка уровня коррупции в регионе». Оно проводится по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, рассказали в его пресс-службе.

Опрос будет проводиться до 13 августа по ссылке. Исследование анонимное. Оно займет не более трёх минут.


Исследования настроений бизнес-сообщества региона – одна из главных задач уполномоченного. Результаты исследований уровня коррупции отслеживаются в динамике. Так, результаты опроса в прошлом году показали рост доверия предпринимателей к деятельности контрольно-надзорных органов и органам местного самоуправления по сравнению с 2021 годом.

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#опрос
#коррупция
#подмосковье
#московская область
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Предприятие из Фрязина вышло на колумбийский рынок при поддержке подмосковных властей
01 августа 2023, 20:51

Фото: Мининвест МО

Малое научно-производственное предприятие «АНТРАКС» из Фрязина стало первым из подмосковных компаний подписало экспортный контракт с партнёрами из Колумбии. Это стало возможным при поддержке властей региона, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фонд поддержки ВЭД Московской области помог компании разместиться на электронной площадке, где представлена продукция производителей промышленного оборудования.
«В результате был заключён экспортный контракт на 90 тыс долларов с колумбийской компанией из города Йопаль. Она решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП», – рассказала зампред.
Предприятие более 30 лет работает на рынке электротехнического оборудования. Оно разрабатывает и производит инновационное оборудование, интеллектуальные системы, программные и комплексные решения для электросетей разного класса напряжения. Решения МНПП «АНТРАКС» снижают время отключения социально значимых объектов инфраструктуры и количество аварий, обеспечивают безопасное и качественное электроснабжение.

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#фрязино
#подмосковье
#московская область
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В Московской области приступили к уборке озимых
01 августа 2023, 19:35

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже убраны первые 360 га озимых зерновых культур. В регионе стартовала их уборка, сообщили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.
«Уже намолочено 1306 тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,3 центнера на гектар. Общая площадь посевов озимой пшеницы - 80,5 тыс га», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов
Отмечается, что первыми приступили к уборке озимых хозяйства из городских округов Зарайск, Домодедово и Одинцовского.
 
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#минсельхозпрод мо
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#уборка
#подмосковье
#московская область
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BBI: Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 32 миллиарда долларов
01 августа 2023, 17:59

Фото: istockphoto/0shi

Совокупное состояние богатейших людей России с начала года выросло на 32,341 миллиарда долларов. Больше всего прибавил совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 5,9 миллиарда и достиг 21,3 миллиарда долларов.
На основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который включает в себя 500 богатейших людей мира, в него в настоящий момент входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 августа составляет 309,3 миллиарда долларов. Самым богатым из россиян является один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года увеличилось на 1,23 миллиарда, до 29,8 миллиарда долларов.

На втором месте находится Леонид Михельсон, который увеличил свое состояние на 2,73 миллиарда, до 27,4 миллиарда долларов. Замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года стал богаче на 4,98 миллиарда, до 24,8 миллиарда долларов. Четвертое место занимает Алекперов (+5,9 млрд, 21,3 млрд). Замыкает пятерку богатейших предпринимателей России основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 626 миллионов долларов — до 19,3 миллиарда.

Также в десятку самых богатых людей России входят Алишер Усманов (19 млрд, «Металлинвест», «Мегафон»), Михаил Прохоров (15,2 млрд, группа «Онэксим»), Геннадий Тимченко (14,1, «Новатэк», «Сибур»), Андрей Мельниченко (13,2, «Еврохим», СУЭК) и Михаил Фридман (12,3, «Альфа-групп»).

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#предприниматель
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Политический аналитик Асафов: Мировые цены на продовольствие продолжат расти
01 августа 2023, 17:04

Фото: istockphoto/3DFOX

Цены на продовольственные товары во всем мире будут расти. По словам политического аналитика Александра Асафова, это будет происходить независимо от зерновой сделки, несмотря на периодические перепроизводства и трудности с утилизацией.
В беседе с изданием «Лента.ру» эксперт отметил, что уже давно существует некая общая тенденция к удорожанию. Стоимость производства, обработки, логистических операций, связанных с продовольствием, будет только расти и не понизится никогда, считает Асафов. Он также добавил, что биржевые котировки, которые влияют на цены, во многом являются объектом манипуляций.

Аналитик также добавил, что влияние зерновой сделки на стоимость зерна в мире не столь высоко. Конечно, выпадение определенной доли зерновой продукции после начала спецоперации играет свою роль, но цены и без этого продолжили бы расти. К тому же, в ряде регионов возникли трудности с выращиванием урожая из-за отсутствия российских удобрений. Тенденция к подорожанию продовольствия сохранится и цены будут расти, заключил эксперт.

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#эксперт
#цены
#сделки
#зерно
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Экономист Кульбака: «Валютный курс будет плавающим»
01 августа 2023, 16:47

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.
«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.

Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.

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#рубль
#валюта
#экономика
#курс рубля
#прогноз
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Депутат Аксаков назвал популистской идею ликвидации комиссий банкоматов за операции по пополнению карт МИР
01 августа 2023, 16:36

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение об освобождении операций по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов является привлекательным, но популистским, поскольку обслуживание банкоматов должно окупаться.
«Тот же банкомат надо купить, поставить и обслуживать. И очевидно, что эти затраты надо за счёт чего-то покрывать», — сказал в беседе с RT Аксаков.

Он отметил, что денежные средства, взимаемы комиссией, идут не просто на установку и обслуживание банкоматов, но и на персонал банка.

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР. Он отметил, что в условиях санкций карты МИР стали основной альтернативой для многих российских граждан.

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#банк
#карта
#карта мир
#комиссия
#экономика
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В России могут закрыться сэконд-хэнды с одеждой из европейских стран
01 августа 2023, 16:05

Фото: istockphoto/VictorHuang

Вице-премьер России поручила Минприроды, Минэкономразвитя и Минпродторг до сентября разработать меры по ограничению ввоза в страну вторсырья. Такие ограничения негативно повлияют на работу магазинов сэконд-хэнд, торгующих исключительно товарами из-за рубежа.
Об этом в своем письме в адрес Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии глава фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева. Она отметила, что основные покупатели в магазинах сэконд-хэнд — это люди с невысоким достатком, которые не могут себе позволить отовариваться в дорогих бутиках, передает «Российская газета». Таким образом, введение ограничений на ввоз вторичного сырья будет иметь не только экономические, но и социальные последствия.

Кроме того, Дарья Алексеева опасается, что вводимые ограничения ввоза ударят по развивающейся отрасли текстильной переработки и по предприятиям, которые являются основными потребителями продукции — малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям. В Минприроды сообщили, что были запрошены предложения у соисполнителей, на основании которых будут выработаны конкретные предложения. Так как в настоящее время решения еще не сформированы, говорить о возможных рисках преждевременно.

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#ограничения
#люди
#рф
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Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай
01 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/MikeMareen

Россия установила новый рекорд по суточным объёмам поставок газа Китаю. Об этом сообщает ПАО «Газпром».
31 июля по газопроводу «Сила Сибири» было доставлено в Китай рекордное количество российского газа, превышающее установленную суточную норму.

В компании отметили, что исторический рекорд поставок в Китай установлен в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи природного газа между российским «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.

Ранее ФАС сообщала, что с 1 июля 2024 года цены на газ в России вырастут на 8%.

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#газ
#китай
#газпром
#россия
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Депутат Сухарев заявил о необходимости убрать комиссию за снятие средств с карт МИР
01 августа 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР.
Он отметил, что в условиях санкций карты МИР стали основной альтернативой для многих российских граждан.

«В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт МИР через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

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#банк
#банковская карта
#карта мир
#экономика
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