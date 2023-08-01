Подмосковные предприниматели оценят уровень коррупции в регионе

Фото: пресс-служба Владимира Головнёва
Опрос будет проводиться до 13 августа по ссылке. Исследование анонимное. Оно займет не более трёх минут.
Предприятие из Фрязина вышло на колумбийский рынок при поддержке подмосковных властей
Исследования настроений бизнес-сообщества региона – одна из главных задач уполномоченного. Результаты исследований уровня коррупции отслеживаются в динамике. Так, результаты опроса в прошлом году показали рост доверия предпринимателей к деятельности контрольно-надзорных органов и органам местного самоуправления по сравнению с 2021 годом.
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