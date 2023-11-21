Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»

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На выставке-форуме «Россия» можно купить балыки по старорусским рецептам от производителя из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В 48-м павильоне на ВДНХ развернулась продуктовая ярмарка, где ежедневно можно продегустировать и приобрести продукцию фермеров со всей страны. На этой неделе Московскую область представляют производители мясных деликатесов из Звенигорода.
Он добавил, что в основном производитель продаёт свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Также осуществляется доставка по Москве и Подмосковью.
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года.
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«Крафтовое производство «Балыки СтароруССкие» работает с 2019 года. Супруги Андрей и Алёна коптят мясо и рыбу на дровах и делают домашнюю колбасу по традиционным рецептам. При этом используют только высококачественные продукты, специи, травы и мёд», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года.
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Лора Луганская