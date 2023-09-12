Подмосковные самозанятые теперь могут бесплатно получить электронную подпись

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Для самозанятых Московской области стала доступна новая услуга. Подмосковный центр «Мой бизнес» начал выдавать им электронную цифровую подпись, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Такая подпись необходима для подачи заявки на получение услуг центра «Мой бизнес» Московской области, государственных услуг, сдачи электронной отчётности, ведения электронного документооборота.
Услуга оказывается бесплатно. Для получения электронной подписи нужно обратиться по ссылке Инвестиционном портале Московской области.
Вопросы можно задать по номеру горячей линии 0150 или по телефонам: +7 (499) 645-64-00, +7 (499) 645-64-00 (доб. 128, 133, 139, 266).
Поддержка бизнесу оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Услуга оказывается бесплатно. Для получения электронной подписи нужно обратиться по ссылке Инвестиционном портале Московской области.
Поддержка бизнесу оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская