Подмосковные строители завершают восстановление дома «Азовстали» в Мариуполе

Фото: МинЖКХ МО
Подмосковные специалисты восстановили все конструктивные элементы дома завода «Азовсталь» в историческом центре Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В здании заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Сейчас идут работы по восстановлению исторического фасада и благоустройству придомовой территории.
Дом в стиле социалистического классицизма был построен в 1950-е годы специалистами треста «Азовстальстрой». В нём расположено 53 квартир, а на первом этаже – торговые площади. Площадь объекта превышает 8 тыс кв м.
Всего в центре Мариуполя «Единый заказчик» восстанавливает более 70 жилых домов и социальных объектов.
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Дом в стиле социалистического классицизма был построен в 1950-е годы специалистами треста «Азовстальстрой». В нём расположено 53 квартир, а на первом этаже – торговые площади. Площадь объекта превышает 8 тыс кв м.
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Лора Луганская