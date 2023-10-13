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Подмосковные строители завершают восстановление дома «Азовстали» в Мариуполе

13 октября 2023, 22:13
Фото: МинЖКХ МО

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные специалисты восстановили все конструктивные элементы дома завода «Азовсталь» в историческом центре Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В здании заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Сейчас идут работы по восстановлению исторического фасада и благоустройству придомовой территории.

Дом в стиле социалистического классицизма был построен в 1950-е годы специалистами треста «Азовстальстрой». В нём расположено 53 квартир, а на первом этаже – торговые площади. Площадь объекта превышает 8 тыс кв м.


Всего в центре Мариуполя «Единый заказчик» восстанавливает более 70 жилых домов и социальных объектов.

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#подмосковье
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«Путеводитель по бизнесу Московской области» объединит предпринимателей региона
13 октября 2023, 22:59

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье начал работать портал «Путеводитель по бизнесу Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Платформа позволит бизнесу рассказать о своих продуктах и услугах, объединить предпринимателей региона для обмена идеями и опытом, получить обратную связь от коллег и привлечь клиентов. Участником может стать любая организация вне зависимости от размера и формы собственности.
 
Помимо деловых новостей, на портале представлены аналитические материалы, информационные и образовательные ресурсы для развития бизнеса.

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Эксперт по мясопереработке Рябинкин дал прогноз по ценам на мясо
Эксперт по мясопереработке Рябинкин: Скачка цен на мясо не ожидается
13 октября 2023, 19:24

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Серьезного подорожания мясной продукции к Новому году в России не предвидится. Об этом сообщил ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист отметил, что цены на баранину, например, будут во многом зависеть от Ирана. Иранцы скупают баранье мясо в Дагестане и Калмыкии, берут в аренду бойни. По словам эксперта, им дешевле покупать баранину за валюту, потому что курс доллара у них стабильный.

Цены на говядину находятся в зависимости от Белоруссии, отметил Рябинкин. Если из союзной республики будут стабильные и достаточно обширные поставки, то цены до Нового года будут даже немного снижаться, а потом пойдут вверх, как это бывает перед праздниками.

По словам эксперта, основной скачок цен уже прошел и составил около 35-40%. Поэтому ждать резкого подорожания мяса к Новому году не стоит. Рябинкин уточнил, что цены начали расти с начала весны, а теперь оптовые продавцы и сетевые магазины стараются понемногу идти на уступки. Например, цены на говядину уже снизились, хотя и незначительно.

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#поставки
#новый год
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ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти
ЦБ: инфляция в России достигла 6% в сентябре и продолжит расти
13 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/IUshakovsky

Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти. Об этом говорится в материалах Центробанка.
По информации регулятора, инфляция в РФ в этом году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в размере шести–семи процентов. Согласно информации Центрального банка, потребительские цены увеличились на 0,87%. 

Напомним, в августе размер инфляции в России составил 5,15%. По прогнозу регулятора, в следующем году инфляция составит порядка четырех процентов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Он отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок».

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#рф
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К работе на подмосковном заводе кормов привлекли животных-дегустаторов
13 октября 2023, 18:58

Фото: Минсельхозпрод МО

Завод кормов для домашних питомцев в Дмитровском городском округе перед выпуском продукции в оборот тестирует её на вкус с помощью животных. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Научно-производственный центр кормовых технологий» может производить до 23 тыс тонн сухих и порядка 13 тыс тонн влажных кормов в год. 95% сырьевой базы – отечественного производства. Тестирование свойств кормов проходит в условиях, приближенных к домашним. На предприятии работают животные-дегустаторы – 42 кошки и 28 собак», – рассказал Филимонов.
Животные живут и работают в научно-исследовательском центре предприятия, который изучает потребительские свойства продукции. Собаки и кошки тестируют корма на вкусовую привлекательность – четвероногим экспертам дают выбор между новинкой и продуктом конкурентов.  Помимо этого, дегустаторы проверяют, как продукт усваивается. Эти исследования предприятие проводит вместе с Всероссийским институтом животноводства.  

Животные живут в комфортных условиях под присмотром ветеринаров, кинолога, фелинолога, грумера и других сотрудников. 

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#подмосковье
#дмитров
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Путин поручил Росфинмониторингу контролировать указ о валютной выручке
Путин: Росфинмониторинг проконтролирует исполнение указа о валютной выручке
13 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин. заявил, что Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По словам российского лидера, подписанный указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте является результатом совместной работы правительства, администрации президента и Банка России. Путин отметил, что назначение Росфинмониторинга необходимо для получения достоверной и полной информации о денежных потоках.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке.

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#россия
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#ес
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#рф
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Путин заявил, что бюджет устроит курс «чуть-чуть пониже» нынешнего
Путин заявил, что для российского бюджета нужен курс доллара чуть пониже
13 октября 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, вопрос стоит лишь в валютном регулировании. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
По мнению российского президента, бюджет РФ устраивает курс, который будет «чуть-чуть пониже» того, который есть сейчас. Путин добавил, что российская экономика стабильна, макроэкономические показатели положительные.

Глава российского государства подчеркнул, что если бы ситуация была нормальной, то указа об обязательной продаже некоторыми экспортерами валютной выручки не появилось бы.

Ранее сообщалось, что требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. По данным кабмина РФ, крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. 

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#россия
#экономика
#бюджет
#курс
#ес
#путин
#рф
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Площадь сева озимых культур в Подмосковье превысила 95 тыс га
13 октября 2023, 17:06

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области завершили сев озимых культур. В этом году площадь их сева превысила 95 тыс га, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Под урожай будущего года озимыми зерновыми в регионе засеяли более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом – 10,5 тыс га. При этом план по севу масличных культур перевыполнен: засеяно на 3,6 тыс га больше, чем в прошлом году», – сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба
Как пояснили в министерстве, озимые культуры до наступления зимы прорастают и продолжат расти весной следующего года. Уборочная кампания 2024-го начнется со сбора урожая озимых. Яровые культуры созреют позже.

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#подмосковье
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Путин: Киев всегда выступал за зону свободной торговли в СНГ
13 октября 2023, 16:25

Фото: kremlin.ru

Украина всегда пыталась создать зону свободной торговли в СНГ, заявил российский лидер Владимир Путин, на заседании Совета глав государств — ​членов СНГ.
По словам президента, Украина всегда держалась в сторону от СНГ, но проталкивала вопрос о зоне свободной торговли, пока не ушла в сторону вступления в ЕС.  

Ранее Владимир Путин также объяснил, что некоторые страны еще числятся в составе содружества, однако, в этом формате уже не работают. К таким государствам Путин отнёс Украину, Грузия и Молдову.

СНГ было основано 8 декабря 1991 года. Эта организация призвана регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

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Требование обязательной продажи валютной выручки вступит в силу 16 октября
13 октября 2023, 16:18

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Требование об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами вступит в силу с 16 октября. Об этом сообщили в кабинете министров Российской Федерации.
Крупные экспортеры из числа установленных 43 групп компаний должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России. Затем им предстоит реализовать 90% от этого объема на внутреннем рынке. Как считают в Центробанке, такая мера улучшит ситуацию с ликвидностью, а также повлияет на снижение краткосрочной волатильности.

Большинство участников внешнеторговой деятельности смогут сохранить уже устоявшиеся и отработанные схемы. Таким образом, увеличение привлекательности для россиян хранить сбережения в рублях окажет заметную поддержку национальной валюте.

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