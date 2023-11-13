Подмосковных предпринимателей бесплатно научат работать с маркетплейсами

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Вторым этапом станет очный тренинг «Подготовка к продажам на маркетплейсах» с элементами деловой игры. Он пройдёт 24 ноября в Московском областном филиале РАНХиГС по адресу: Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1.
Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Обучение проводит центр «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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