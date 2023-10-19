Подмосковный агропром экспортирует продукцию в 70 стран

Фото: Istockphoto / B4LLS
«Например, с начала года мы поставили за рубеж свинины на 150 млн долларов. Большая часть пошла во Вьетнам. Мясо птицы экспортировали на 140 миллионов, больше всего купил Китай. Также поставляем за рубеж говядину, кисломолочные продукты, сыры и творог, напитки», – перечислил Филимонов в интервью «Интерфаксу».По его словам, 62% подмосковной сельхозпродукции сегодня поставляется в страны СНГ. В числе этих государств основные импортёры – Белоруссия и Казахстан.
Читайте также:
В Подмосковье к декабрю построят ещё девять овощехранилищ на 44 тыс тонн продукции
В Подмосковье к концу года введут в оборот 35 тыс га заброшенных сельхозземель
Роботизация передачи сельхозтехники в лизинг в Подмосковье сократит процесс до нескольких часов